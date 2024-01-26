Долгоногая Наоми Кэмпбелл снялась для глянца, подарившего ей билет в мир моды
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на обложке мартовского номера ELLE UK. Один из ее образов был дополнен жакетом от украинского бренда.
Глянец поделился фотографиями в instagram.
Наоми Кэмпбелл снялась для британского ELLE
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для мартовского номера британского ELLE. Она обнажила свои шикарные ноги и поделилась теплыми чувствами к этому глянцу. Именно ELLE дал ей возможность стать настоящей супермоделью.
"Моя первая большая съемка для британского ELLE состоялась, когда мне было 15, за месяц до моего 16-летия. Я никогда ее не забуду. Никогда не забуду людей, участвовавших в ней. Поддерживаю я с ними связь или нет, они все равно знают, что я благодарна. Я помню, откуда я", — призналась Наоми.
Для одного из образов модели стилисты выбрали куртку украинского бренда LITKOVSKA коллекции SS24. Наоми держит в руках модель Kikimora jacket.
Наоми Кэмпбелл на этот раз имела простую фотосессию для глянцевых страниц. Ее одели в базовые вещи, добавив трендовые нюансы — пушистые балетки, кружевной топ и лаковый плащ.
Ранее Наоми Кэмпбелл феерически закрыла показ Balmain.
Также Наоми Кэмпбелл заинтриговала кольцом, как на помолвку.
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