Долгоногая Наоми Кэмпбелл снялась для глянца, подарившего ей билет в мир моды

Наоми Кэмпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на обложке мартовского номера ELLE UK. Один из ее образов был дополнен жакетом от украинского бренда.

Глянец поделился фотографиями в instagram.

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Наоми Кэмпбелл снялась для британского ELLE

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась для мартовского номера британского ELLE. Она обнажила свои шикарные ноги и поделилась теплыми чувствами к этому глянцу. Именно ELLE дал ей возможность стать настоящей супермоделью.

"Моя первая большая съемка для британского ELLE состоялась, когда мне было 15, за месяц до моего 16-летия. Я никогда ее не забуду. Никогда не забуду людей, участвовавших в ней. Поддерживаю я с ними связь или нет, они все равно знают, что я благодарна. Я помню, откуда я", — призналась Наоми.

Наоми Кэмпбелл на обложке мартовского ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Для одного из образов модели стилисты выбрали куртку украинского бренда LITKOVSKA коллекции SS24. Наоми держит в руках модель Kikimora jacket.

Наоми Кэмпбелл с жакетом от LITKOVSKA для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наоми Кэмпбелл на этот раз имела простую фотосессию для глянцевых страниц. Ее одели в базовые вещи, добавив трендовые нюансы — пушистые балетки, кружевной топ и лаковый плащ.

Наоми Кэмпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наоми Кэмпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наоми Кэмпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наоми Кэмпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Наоми Кэмпбелл для ELLE UK. Фото: instagram.com/elleuk/

Ранее Наоми Кэмпбелл феерически закрыла показ Balmain.

Также Наоми Кэмпбелл заинтриговала кольцом, как на помолвку.