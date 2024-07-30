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"Довгу Добу" Бадоєва покажуть під час Ігор у Парижі

30 липня 2024 12:42
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
"Довгу Добу" Бадоєва покажуть під час Олімпійських ігор-2024
Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент артиста
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Документальний фільм українського режисера Алана Бадоєва "Довга доба"  покажуть у Парижі на культурно-інформаційному майданчику VOLIA SPACE. Режисер картини також завітає на захід.

Про це повідомляє менеджмент артиста.

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"Довга Доба" у Парижі

У суботу, 27 липня, вперше в історії Олімпійських Ігор Міністерство молоді та спорту ініціювало унікальний культурно-інформаційний майданчик VOLIA SPACE у Парижі. Серед найочікуваніших подій в Українському Олімпійському Домі VOLIA SPACE стане показ документальної стрічки "Довга Доба", який відбудеться 3 серпня.  Режисер картини Алан Бадоєв, також завітає на захід.

Документальна стрічка "Довга доба" — це драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих простими українцями на їхні смартфони по всій країні під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Це "капсула часу", яка свідчить про злочини Росії очима українців, і які не має забути світ. 

"Довгу Добу" Бадоєва покажуть під час Ігор у Парижі - фото 1
Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв завітає до Парижа. Фото: менеджмент артиста
"Довгу Добу" Бадоєва покажуть під час Ігор у Парижі - фото 2
Фільм "Довга доба" покажуть у Парижі. Фото: менеджмент артиста

Документальний фільм від режисера Алана Бадоєва та телеканалу "1+1 Україна" вже стигли переглянути в понад 30 країнах світу. Також спец покази стрічки відбулися в штаб квартирі НАТО у Брюсселі, Раді Європи і доступні для завантаження на стрімінгових сервісах Netflix та британській відеоплатформі OD365.

Нагадаємо, Бадоєв разом з бійцем "Азову" створив серію соціальних роликів про українських військових, які перебувають у полоні. А також режисер прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire.

кіно Олімпійські ігри Париж Алан Бадоєв Олімпіада-2024 українські зірки війна в Україні

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