"Долгие Сутки" Бадоева покажут во время Олимпийских игр-2024

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев Фото: менеджмент артиста

Документальный фильм украинского режиссера Алана Бадоева "Довга Доба" покажут в Париже на культурно-информационной площадке VOLIA SPACE. Режиссер картины также посетит мероприятие.

Об этом сообщает менеджмент артиста.

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"Довга Доба" в Париже

В субботу, 27 июля, впервые в истории Олимпийских Игр Министерство молодежи и спорта инициировало уникальную культурно-информационную площадку VOLIA SPACE в Париже. Среди самых ожидаемых событий в Украинском Олимпийском Доме VOLIA SPACE станет показ документальной ленты "Довга Доба", который состоится 3 августа. Режиссер картины Алан Бадоев, также приедет на мероприятие.

Документальная лента "Довга Доба" — это драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, снятых простыми украинцами на их смартфоны по всей стране во время полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях России глазами украинцев, которые не должен забыть мир.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев посетит Париж. Фото: менеджмент артиста

Фильм "Довга Доба" покажут в Париже. Фото: менеджмент артиста

Документальный фильм от режиссера Алана Бадоева и телеканала "1+1 Украина" уже успели посмотреть более чем в 30 странах мира. Также специальные показы фильма состоялись в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы и доступны для загрузки на стриминговых сервисах Netflix и английской видеоплатформе OD365.

Напомним, Бадоев вместе с бойцом "Азова" создал серию социальных роликов об украинских военных, находятся в плену. А также режиссер украсил глянцевую обложку глянца Marie Claire.