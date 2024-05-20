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Щоб ти був вільний — Бадоєв зі звільненим з полону бійцем Азову створив соціальний ролик

20 травня 2024 12:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алан Бадоєв та Сергій Волинський створили соціальний ролик, присвячений полоненим — відео
Український режисер Алан Бадоєв. Фото: instagram.com/alanbadoev/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Креативна агенція Алана Бадоєва Badoev ID за ініціативи звільненого з полону захисника Сергія Волинського (Волина) та Фонду "Сталеві" створили серію соціальних роликів зі слоганом "Вони в полоні — щоб ти був вільний!". Вони створені для того, щоб щодня нагадувати про українських військових, які досі перебувають в полоні. 

Відповідний ролик Сергій Волинський опублікував на своїй сторінці Instagram.

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"Вони в полоні — щоб ти був вільний!"

На кадрах соціального ролику показали двох птахів, які сидять у клітках над морем. В один з моментів одна з кліток відчиняється, і одна з живих істот вибирається на волю. Інша пташка залишається мучитися в клітці й починає йти під воду через важку вагу клітки.

Таким образом автори ролика хотіли нагадати українцям про полонених захисників, які перебувають у нелюдських умовах та потерпають від тортур росіян.

"На мою думку, дуже важливо і чесно, щоб кожен українець відчував зв’язок та подяку за новий день, який проживає на землі вільної України. Бо кожен хлопець чи дівчина, які ще перебувають в полоні, потрапили туди, захищаючи нашу свободу. Для всієї команди Badoev ID честь долучитися до створення цього соціального проєкту та художньо відтворити важливі сенси", — прокоментував ролик Бадоєв.

Творці соціального ролика закликають небайдужих українців поширювати відео, як знак підтримки військовополонених та їхніх родин.

Нагадаємо, українські селебріті подивились фільм Алана Бадоєва. А раніше ми писали, що у Раді Європи оцінили "Довгу добу".

війна
росіяни
відео
Алан Бадоєв
полонені
Азовсталь
полк "Азов"

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