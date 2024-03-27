Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Драма-квін з собачкою — Джулія Фокс знову епатувала публіку arrow

Драма-квін з собачкою — Джулія Фокс знову епатувала публіку

27 березня 2024 21:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Драма-квін з собачкою — Джулія Фокс знову епатувала публіку
Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Модель Джулія Фокс, яка обожнює вражати незвичайними образами, прогулялась з собачкою у драматичному макіяжу. Вона нагадала епоху готичних рок-зірок.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Джулія Фокс перетворилась у рок-зірку

Джулія Фокс приголомшила прихильників своїм новим образом. Вона вигулювала собаку у драматичному макіяжу "corpse paint" вулицями Нью-Йорка.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/
Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/

Зірка вдягнула різкий чорний блейзер поверх білої сорочки, плісировану спідницю зі срібними ланцюжками та блискавками. Доповнила образ дівчина масивним взуттям на захмарній платформі.

Не менш епатажною була і собака дівчини. Вона тримала на повідку сенбернара, на якого вдягнула ошийник з шипами.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/
Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/

Образ створили стилісти бренду e.l.f Cosmetic Liquid Death. Візажист Колбі Смітом зробив макіяж Фокс у стилі глем-року гурту KISS.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі анонсувала запуск нового бізнесу. Також вагітна Ріанна знялась у гламурному вбранні для обкладинки глянцю.

США
мода
макіяж
Нью-Йорк
модель
Джулія Фокс

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ