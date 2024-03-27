Драма-квін з собачкою — Джулія Фокс знову епатувала публіку

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/

Модель Джулія Фокс, яка обожнює вражати незвичайними образами, прогулялась з собачкою у драматичному макіяжу. Вона нагадала епоху готичних рок-зірок.

Про це пише Page Six.

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Джулія Фокс приголомшила прихильників своїм новим образом. Вона вигулювала собаку у драматичному макіяжу "corpse paint" вулицями Нью-Йорка.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/

Зірка вдягнула різкий чорний блейзер поверх білої сорочки, плісировану спідницю зі срібними ланцюжками та блискавками. Доповнила образ дівчина масивним взуттям на захмарній платформі.

Не менш епатажною була і собака дівчини. Вона тримала на повідку сенбернара, на якого вдягнула ошийник з шипами.

Американська акторка і модель Джулія Фокс. Фото: instagram/juliafox/

Образ створили стилісти бренду e.l.f Cosmetic Liquid Death. Візажист Колбі Смітом зробив макіяж Фокс у стилі глем-року гурту KISS.

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