Ріанна стала зіркою обкладинки китайського Vogue

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна знялася для обкладинки нового номера журналу Vogue China. Зірка позувала фотографу Хайлун Ма напередодні виходу свого косметичного бренду Fenty Beauty на китайський ринок.

Про це пише Vogue China.

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Зірка позує в оригінальному вбранні з кольоровими аксесуарами. До речі, в мережі активно обговорювали новий образ співачки. Вона потрапила в об'єктиви папараці з несподівано короткою стрижкою та освітленим волоссям і в досить незвичному для себе образі: мішкуватих штанах, футболці та куртці. Багато хто вирішив, що співачка знову вагітна.

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Таблоїди навіть повідомили з посиланням на інсайдерів, що співачка чекає на дівчинку. У неї вже є два хлопчики.

Шанувальники не впевнені у вагітності співачки, але припускають, що вона готується до виходу нового альбому, на який давно чекають її шанувальники.

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