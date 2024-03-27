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Ріанна стала зіркою обкладинки китайського Vogue

27 березня 2024 12:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ріанна стала зіркою обкладинки китайського Vogue
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Ріанна знялася для обкладинки нового номера журналу Vogue China. Зірка позувала фотографу Хайлун Ма напередодні виходу свого косметичного бренду Fenty Beauty на китайський ринок.

Про це пише Vogue China.

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Зірка позує в оригінальному вбранні з кольоровими аксесуарами. До речі, в мережі активно обговорювали новий образ співачки. Вона потрапила в об'єктиви папараці з несподівано короткою стрижкою та освітленим волоссям і в досить незвичному для себе образі: мішкуватих штанах, футболці та куртці. Багато хто вирішив, що співачка знову вагітна.

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

 

Співачка Ріанна. Фото: Vogue China
Співачка Ріанна. Фото: Vogue China

Таблоїди навіть повідомили з посиланням на інсайдерів, що співачка чекає на дівчинку. У неї вже є два хлопчики.

Шанувальники не впевнені у вагітності співачки, але припускають, що вона готується до виходу нового альбому, на який давно чекають її шанувальники.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста вразила провокативним образом. А Пенелопа Крус знялась для гламурного глянцю.

Китай
Ріанна
закордонні зірки
фотосесія

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