Драма-квин с собачкой — Джулия Фокс снова эпатировала публику
Модель Джулия Фокс, обожающая поражать необычными образами, прогулялась с собачкой в драматическом макияже. Она напомнила эпоху готических рок-звезд.
Об этом пишет Page Six.
Джулия Фокс превратилась в рок-звезду
Джулия Фокс ошеломила поклонников своим новым образом. Она выгуливала собаку в драматическом макияже "corpse paint" по улицам Нью-Йорка.
Звезда надела резкий черный блейзер поверх белой рубашки, плиссированную юбку с серебряными цепочками и молниями. Дополнила образ девушка массивной обувью на облачной платформе.
Не менее эпатажной была и собака Джулии. Она держала на поводке сенбернара, на которого надела ошейник с шипами.
Образ создали стилисты бренда elf Cosmetic Liquid Death. Визажист Колби Смитом сделал макияж Фокс в стиле глэм-рока группы KISS.
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