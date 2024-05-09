Дрю Беррімор продає свій розкішний маєток — фото

Голлівудська зірка Дрю Беррімор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/

Дрю Беррімор виставила на продаж свій розкішний будинок у Хемптоні (штат Вірджинія, США). Його може придбати кожен бажаючий за 8,5 млн доларів.

Про це пише Daily Mail.

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КІнозірка придбала розкішний маєток в Хемптоні у 2019 році та заплатила за нього 5,5 мільйонів доларів та взялася за його реконструкцію. Будинок розташований у мальовничій місцевості з пишними деревами, садами і недалеко від пляжу.

Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

У будинку сім спалень і п'ять ванних кімнат. На території маєтку також розташований гостьовий будиночок з однією спальнею і однією ванною кімнатою.

У особняку є велика вітальня у світлих тонах та із великими панорамними вікнами, поруч із якою розташована крихітна елегантна їдальня із виходом на балкон. У вітальні є великий камін, обрамлений цеглою.

Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

Одна зі спалень майже повністю виконана в білому кольорі. Іншу прикрашають шпалери з квітковим принтом, що стильно поєднуються з коричневою паркетною підлогою.

Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

На задньому дворі нові власники зможуть скористатися шикарним басейном. Тут є місце для кількох шезлонгів, а також елегантно облаштований внутрішній дворик з білим навісом.

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Басейн біля маєтку Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

Нагадаємо, актор Джонні Депп планує придбати середньовічний замок в Італії, який обійдеться йому у майже 4 мільйони доларів. А також акторку Кемерон Діаз та Кіану Рівза підловили на зйомках чорної комедії.