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Дрю Беррімор продає розкішний особняк за 8,5 млн доларів — як виглядає зсередини

9 травня 2024 18:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дрю Беррімор продає свій розкішний маєток — фото
Голлівудська зірка Дрю Беррімор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дрю Беррімор виставила на продаж свій розкішний будинок у Хемптоні (штат Вірджинія, США). Його може придбати кожен бажаючий за 8,5 млн доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Дрю Беррімор продає свій маєток

КІнозірка придбала розкішний маєток в Хемптоні у 2019 році та заплатила за нього 5,5 мільйонів доларів та взялася за його реконструкцію. Будинок розташований у мальовничій місцевості з пишними деревами, садами і недалеко від пляжу. 

Маєток Дрю Беррімор
Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty
Розкішний особняк Дрю Беррімор
Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

У будинку сім спалень і п'ять ванних кімнат. На території маєтку також розташований гостьовий будиночок з однією спальнею і однією ванною кімнатою. 

У особняку є велика вітальня у світлих тонах та із великими панорамними вікнами, поруч із якою розташована крихітна елегантна їдальня із виходом на балкон. У вітальні є великий камін, обрамлений цеглою.

Будинок Дрю Беррімор
Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

Одна зі спалень майже повністю виконана в білому кольорі. Іншу прикрашають шпалери з квітковим принтом, що стильно поєднуються з коричневою паркетною підлогою.

Дрю Беррімор продає свій маєток
Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty
Розкішний особняк Дрю Беррімор
Маєток Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

На задньому дворі нові власники зможуть скористатися шикарним басейном. Тут є місце для кількох шезлонгів, а також елегантно облаштований внутрішній дворик з білим навісом.

Дрю Беррімор продає нерухомість
Название
Дрю Беррімор маєток
Басейн біля маєтку Дрю Беррімор. Фото: Sotheby's International Realty

Нагадаємо, актор  Джонні Депп планує придбати середньовічний замок в Італії, який обійдеться йому у майже 4 мільйони доларів. А також акторку  Кемерон Діаз та Кіану Рівза підловили на зйомках чорної комедії.

США
нерухомість
Голлівуд
Північна Америка
закордонні зірки
продаж
особняк
кухня

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