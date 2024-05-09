Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дрю Бэрримор продает роскошный особняк за 8,5 млн долларов — как выглядит изнутри arrow

Дрю Бэрримор продает роскошный особняк за 8,5 млн долларов — как выглядит изнутри

9 мая 2024 18:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дрю Бэрримор продает свое роскошное поместье.
Голливудская звезда Дрю Бэрримор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дрю Бэрримор выставила на продажу свой роскошный дом в Хэмптоне (штат Вирджиния, США). Его может приобрести каждый желающий за 8,5 млн долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дрю Бэрримор продает свое имение

Кинозвезда приобрела роскошное поместье в Хэмптоне в 2019 году, заплатив за него 5,5 миллиона долларов, и взялась за его реконструкцию. Дом расположен в живописной местности с пышными деревьями, садами и недалеко от пляжа.

Имение Дрю Бэрримор
Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty
Роскошный особняк Дрю Бэрримор
Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

В доме семь спален и пять ванных комнат. На территории имения расположен гостевой домик с одной спальней и одной ванной комнатой.

В особняке есть большая гостиная в светлых тонах и с большими панорамными окнами, рядом с которой расположена крошечная элегантная столовая с выходом на балкон. В гостиной есть большой камин, обрамленный кирпичом.

Дом Дрю Бэрримор
Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

Одна из спален почти полностью выполнена в белом. Другую украшают обои с цветочным принтом, стильно сочетающиеся с коричневым паркетным полом.

Дрю Бэрримор продает свое имение
Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty
Роскошный особняк Дрю Бэрримор
Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

На заднем дворе новые владельцы смогут воспользоваться шикарным бассейном. Здесь есть место для нескольких шезлонгов, а также изящно обустроен внутренний дворик с белым навесом.

Дрю Бэрримор продает недвижимость
Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty
Дрю Бэрримор имение
Бассейн возле имения Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

Напомним, актер Джонни Депп планирует приобрести средневековый замок в Италии, который обойдется ему почти в 4 миллиона долларов. А также актрису Кэмерон Диаз и Киану Ривзу подловили на съемках черной комедии.

США
недвижимость
Голливуд
Северная Америка
зарубежные звезды
продажа
особняк
кухня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае