Дрю Бэрримор продает свое роскошное поместье.

Голливудская звезда Дрю Бэрримор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/

Дрю Бэрримор выставила на продажу свой роскошный дом в Хэмптоне (штат Вирджиния, США). Его может приобрести каждый желающий за 8,5 млн долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кинозвезда приобрела роскошное поместье в Хэмптоне в 2019 году, заплатив за него 5,5 миллиона долларов, и взялась за его реконструкцию. Дом расположен в живописной местности с пышными деревьями, садами и недалеко от пляжа.

Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

В доме семь спален и пять ванных комнат. На территории имения расположен гостевой домик с одной спальней и одной ванной комнатой.

В особняке есть большая гостиная в светлых тонах и с большими панорамными окнами, рядом с которой расположена крошечная элегантная столовая с выходом на балкон. В гостиной есть большой камин, обрамленный кирпичом.

Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

Одна из спален почти полностью выполнена в белом. Другую украшают обои с цветочным принтом, стильно сочетающиеся с коричневым паркетным полом.

Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

На заднем дворе новые владельцы смогут воспользоваться шикарным бассейном. Здесь есть место для нескольких шезлонгов, а также изящно обустроен внутренний дворик с белым навесом.

Имение Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

Бассейн возле имения Дрю Бэрримор. Фото: Sotheby's International Realty

Напомним, актер Джонни Депп планирует приобрести средневековый замок в Италии, который обойдется ему почти в 4 миллиона долларов. А также актрису Кэмерон Диаз и Киану Ривзу подловили на съемках черной комедии.