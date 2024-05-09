Камерон Діаз та Кіану Рівза підловили на зйомках чорної комедії

Акторка Кемерон Діаз. Фото: TheImageDirect.com

Акторка Кемерон Діаз повернулася на роботу. Її вперше помітили на зйомках нового фільму Outcome після народення сина.

Про це пише Daily Mail.

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51-річну актрису бачили на зйомках чорної комедії з Кіану Рівзом і Меттом Бомером у Лос-Анджелесі. Вона була одягнена в коричневу сукню в стилі корсет і легінси з леопардовим принтом, та в штани Birkenstocks.

Актор Кіану Рівз. Фото: TheImageDirect.com

Акторка Кемерон Діаз. Фото: TheImageDirect.com

Актор Кіану Рівз. Фото: TheImageDirect.com

Фільм розповідає про Ріфа (Рівза), "голлівудську зірку, яка повинна зануритися в темні глибини свого минулого, щоб протистояти своїм демонам і загладити провину після того, як у нього вимагають таємничий відеокліп". Яку роль Кемерон грає у фільмі, невідомо. У проекті також знявся Джона Гілл, який буде режисером фільму.

Трохи більше місяця тому, як Кемерон оголосила, що вона та її чоловік Бенджі Медден, стали батьками другої спільної дитини, сина на ім'я Кардинал. Вона оголосила про це в Instagram ще в березні, але додала, що не буде публікувати фотографії для його "безпеки". Пара, яка одружилася ще в 2015 році, також має чотирирічну дочку Реддікс.

Нагадаємо, Кемерон Діаз озвучить персонажа "Шрека". А раніше Кемерон Діаз поділилася поглядами на сімейне життя.