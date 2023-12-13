Вторая часть "Дюны" поражает масштабом войны и катастроф — трейлер

Тимот Шаламе в "Дюна 2". Фото: стопкадр из фильма

Вышел новый трейлер второй части "Дюны". Warner Bros. решили подогреть желание фанатов посмотреть фильм. В трейлере четко дали понять, что масштаб фильма невероятный.

Трейлер вышел на YouTube кинокомпании.

Читайте также:

Тимоти Шаламе и Зендея целуются в трейлере

Вторая часть будет посвящена борьбе главного героя Пола, которого играет Шаламе, за планету Арракис и его любовь с фрименкой Чани, которую играет Зендея.

Мифическое путешествие Пола продолжается, он набирается сил, объединяется с фрименами и предстает перед выбором — любовь или судьба вселенной. Он единственный, кто видит разные сценарии будущего и сможет покончить с войной.

Вторая часть фильма поражает масштабом — эпические массовые битвы, три огромных земляных червяка, оседлавших фримены и бескрайние песочные дюны.

Фильм должен выйти на экранах кинотеатров 29 февраля 2024 года.

О чем рассказывает "Дюна"

Сага "Дюна" является адаптацией одноименного бестселлера Фрэнка Герберта. Произведение рассказывает историю о пустынной планете Арракис, где добываются уникальные вещества — пряности. В центре сюжета — жизнь молодого Пола Атрида, которому определена судьба навсегда изменить империю и природу Дюны.

Первая часть саги была очень успешной и стала шестикратным лауреатом премии "Оскар". Фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов, хотя израсходовано на него было 165 миллионов долларов.

Трейлер к фильму "Дюна 2". Фото: стопкадр с видео

Напомним, что в Музее мадам Тюссо создают восковую фигуру Тимоти Шаламе.

Ранее во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу.