Вторая часть "Дюны" поражает масштабом войны и катастроф — трейлер
Вышел новый трейлер второй части "Дюны". Warner Bros. решили подогреть желание фанатов посмотреть фильм. В трейлере четко дали понять, что масштаб фильма невероятный.
Трейлер вышел на YouTube кинокомпании.
Тимоти Шаламе и Зендея целуются в трейлере
Вторая часть будет посвящена борьбе главного героя Пола, которого играет Шаламе, за планету Арракис и его любовь с фрименкой Чани, которую играет Зендея.
Мифическое путешествие Пола продолжается, он набирается сил, объединяется с фрименами и предстает перед выбором — любовь или судьба вселенной. Он единственный, кто видит разные сценарии будущего и сможет покончить с войной.
Вторая часть фильма поражает масштабом — эпические массовые битвы, три огромных земляных червяка, оседлавших фримены и бескрайние песочные дюны.
Фильм должен выйти на экранах кинотеатров 29 февраля 2024 года.
О чем рассказывает "Дюна"
Сага "Дюна" является адаптацией одноименного бестселлера Фрэнка Герберта. Произведение рассказывает историю о пустынной планете Арракис, где добываются уникальные вещества — пряности. В центре сюжета — жизнь молодого Пола Атрида, которому определена судьба навсегда изменить империю и природу Дюны.
Первая часть саги была очень успешной и стала шестикратным лауреатом премии "Оскар". Фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов, хотя израсходовано на него было 165 миллионов долларов.
Напомним, что в Музее мадам Тюссо создают восковую фигуру Тимоти Шаламе.
Ранее во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу.
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