Український гурт випустив трек, присвячений загиблому другу в Ірпені
Український гурт Green Grey презентував відеокліп на пісню "Друже". Музиканти розповіли про свій біль після втрати близького друга.
Кліп опублікували на YouTube.
Green Grey присвятили пісню другу, який рятував цивільних в Ірпіні і загинув
Український гурт Green Grey презентували кліп на пісню "Друже". Це відео і трек присвячені їхнього близького другу, який загинув під час порятунку людей в Ірпіні. Музиканти в пісню вклали особисті переживання та всі стадії горя.
Пісня "Друже" присвячена байкеру, якого друзі називали Мессер. Володимир був президентом першого українського мотоклубу Silver Bullets, а потім очолив українське відділення міжнародного клубу Hells Angels.
Коли почалося російське вторгнення він під обстрілами вивозив людей з Київської області, ризикуючи своїм життям. Чоловік загинув під Ірпенем від куль окупантів у березні 2022 року, рятуючи цивільних — жінок, дітей, беззбройних людей.
Гурт Green Grey важко переніс втрату близького друга. Музиканти в кліпі щиро розповіли, як переживали його смерть і цим самим вирішили вшанувати всіх українців, що загинули від рук російських загарбників.
"Вова Мессер — відомий байкер, ще з епохи 1990-х. Тоді ми і познайомились на спільній тусовці байкерів та рокерів. "Друже" далося нам нелегко, бо хотілося через музику, текст і відео передати власний внутрішній стан від втрати близької людини, спустошення, яке нас накрило з головою. Метою нашого кліпу стала підтримка емоційного стану людей, які проживають це зараз. Всі переживають втрату по-різному, тому ми показуємо всі стадії її подолання на своєму власному досвіді", — засновник та гітарист гурту Green Grey Андрій Яценко.
Режисер кліпу Андрій Франчук розповів, що його завданням було досягти ефекту поділення історіїї на три частини — різних стадій прийняття горя.
"Кожна частина буде символізувати 3 стадії подолання втрати. А саме: неприйняття, депресія та тотальне спустошення, спроба вгамувати внутрішнє спустошення якоюсь зовнішньою діяльністю, що не дає результату і остаточне прийняття втрати, готовність впустити болючі спогади ближче до себе", — розповів режисер.
У першій частині кліпу використанні дуже старі кадри Вови Мессера — це оцифровані відео моменти, які ексклюзивно були вилучені зі старих касет 90-х років.
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