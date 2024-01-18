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Український гурт випустив трек, присвячений загиблому другу в Ірпені

18 січня 2024 12:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Український гурт випустив трек, присвячений загиблому другу в Ірпені
Гурт Green Grey. Фото: стоп-кадр з кліпу "Друже"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український гурт Green Grey презентував відеокліп на пісню "Друже". Музиканти розповіли про свій біль після втрати близького друга.

Кліп опублікували на YouTube.

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Green Grey присвятили пісню другу, який рятував цивільних в Ірпіні і загинув

Український гурт Green Grey презентували кліп на пісню "Друже". Це відео і трек присвячені їхнього близького другу, який загинув під час порятунку людей в Ірпіні. Музиканти в пісню вклали особисті переживання та всі стадії горя.

Пісня "Друже" присвячена байкеру, якого друзі називали Мессер. Володимир був президентом першого українського мотоклубу Silver Bullets, а потім очолив українське відділення міжнародного клубу Hells Angels.

Коли почалося російське вторгнення він під обстрілами вивозив людей з Київської області, ризикуючи своїм життям. Чоловік загинув під Ірпенем від куль окупантів у березні 2022 року, рятуючи цивільних — жінок, дітей, беззбройних людей. 

Володимир Мессер з донькою
Володимир Мессер з донькою. Фото: instagram.com/bex.it/

Гурт Green Grey важко переніс втрату близького друга. Музиканти в кліпі щиро розповіли, як переживали його смерть і цим самим вирішили вшанувати всіх українців, що загинули від рук російських загарбників. 

"Вова Мессер — відомий байкер, ще з епохи 1990-х. Тоді  ми і познайомились на спільній тусовці байкерів та рокерів. "Друже" далося нам нелегко, бо хотілося через музику, текст і відео передати власний внутрішній стан від втрати близької людини, спустошення, яке нас накрило з головою. Метою нашого кліпу стала підтримка емоційного стану людей, які проживають це зараз. Всі переживають втрату по-різному, тому ми показуємо всі стадії її подолання на своєму власному досвіді", — засновник та гітарист гурту Green Grey Андрій Яценко.

Гурт Green Grey.
Гурт Green Grey. Фото: instagram.com/greengreyofficial/

Режисер кліпу Андрій Франчук розповів, що його завданням було досягти ефекту поділення історіїї на три частини — різних стадій прийняття горя. 

"Кожна частина буде символізувати 3 стадії подолання втрати. А саме: неприйняття, депресія та тотальне спустошення, спроба вгамувати внутрішнє спустошення якоюсь зовнішньою діяльністю, що не дає результату і остаточне прийняття втрати, готовність впустити болючі спогади ближче до себе", — розповів режисер.

Вова Мессер у 90-тих. Фото: стоп-кадр з кліпу "Друже"
Вова Мессер у 90-тих. Фото: стоп-кадр з кліпу "Друже"

У першій частині кліпу використанні дуже старі кадри Вови Мессера — це оцифровані відео моменти, які ексклюзивно були вилучені зі старих касет 90-х років.

Раніше легендарна пісня Кричевського зазвучала українською.

Також соліста Rammstein засудили за сцену, схожу на зґвалтування у новому кліпі.

війна
смерть
музика
кліпи
Ірпінь
українські зірки

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