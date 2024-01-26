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Друга Ріка анонсировали благотворительный тур по Великобритании и обещают показать эксклюзив

26 января 2024 21:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Друга Ріка анонсировали благотворительный тур по Великобритании и обещают показать эксклюзив
Группа Друга Ріка. Фото: instagram.com/drugarika/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская группа Друга Ріка анонсировала программу своего музыкального тура по Великобритании и Ирландии. Они собираются давать концерты в Манчестере, Лондоне, Глазго и Дублине.

Об этом музыканты написали в Instagram.

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Украинская группа Друга Ріка анонсировала расписание благотворительного тура с эксклюзивной презентацией песен в Великобритании и Ирландии.

Музыканты решили воплотить концепцию "Інша Ріка" в новой интерпретации: группа готовит особую комбинированную программу, где часть выступления будут составлять старые лучшие хиты, представленные как в уже известном акустическом формате, так и в полноформатной аранжировке.

Расписание тура выглядит так:

  • 18 мая — Манчестер
  • 19 мая — Лондон
  • 20 мая — Глазго
  • 21 мая — Дублин

Часть прибыли от благотворительного тура будет передана на потребность украинской армии.

"Цель неизменна: дарим хорошее настроение и собираем донаты нашим ЗСУ. Мы впервые едем по такому маршруту, так что надеемся на вашу поддержку", — написали музыканты.

Ранее украинская группа выпустила трек, посвященный погибшему другу в Ирпене.

Также Валерий Харчишин признался, как давно виделся со своим военным сыном.

ВСУ
Ирландия
музыка
Валерій Харчишин
Друга Ріка
украинские звезды
Великобритания

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