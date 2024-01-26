Друга Ріка анонсировали благотворительный тур по Великобритании и обещают показать эксклюзив
Украинская группа Друга Ріка анонсировала программу своего музыкального тура по Великобритании и Ирландии. Они собираются давать концерты в Манчестере, Лондоне, Глазго и Дублине.
Об этом музыканты написали в Instagram.
Друга Ріка едут петь в Великобританию
Украинская группа Друга Ріка анонсировала расписание благотворительного тура с эксклюзивной презентацией песен в Великобритании и Ирландии.
Музыканты решили воплотить концепцию "Інша Ріка" в новой интерпретации: группа готовит особую комбинированную программу, где часть выступления будут составлять старые лучшие хиты, представленные как в уже известном акустическом формате, так и в полноформатной аранжировке.
Расписание тура выглядит так:
- 18 мая — Манчестер
- 19 мая — Лондон
- 20 мая — Глазго
- 21 мая — Дублин
Часть прибыли от благотворительного тура будет передана на потребность украинской армии.
"Цель неизменна: дарим хорошее настроение и собираем донаты нашим ЗСУ. Мы впервые едем по такому маршруту, так что надеемся на вашу поддержку", — написали музыканты.
Ранее украинская группа выпустила трек, посвященный погибшему другу в Ирпене.
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