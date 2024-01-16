Валерій Харчишин зізнався, як давно бачився зі своїм сином військовим

Співак Валерій Харчишин. Фото: скрін з відео

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин не очікував від свого старшого сина Івана рішення піти захищати країну. Музикант пишається сином, але на початку дуже хвилювався за нього.

Про це артист сказав у рубриці "ЖВЛ Представляє" в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Харчишин не бачив сина давно

У Валерія Харчишина і його колишньої дружини Юлії троє синів. Молодші діти мешкають разом із мамою, а старший син зараз захищає Україну у ЗСУ.

"Ми не бачились дуже давно. Він зараз на півночі. 24 лютого 2022 року ми з ним попрощались, як і з моїми молодшими дітьми. Вони поїхали далі на захід. Старший вийшов у Житомирі і 25 лютого він вже був із зброєю. Я боявся за все, я хвилювався, що він не знає, як взагалі обходитись зі зброєю", — поділився співак.

Також Валерій Харчишин відверто розповів про розлучення з дружиною Юлею після 13 років подружнього життя та чому, на його думку, зараз так багато пар розлучається.

"Я не вмію говорити про особисте. Але я нині розлучений, це факт. Офіційно я вільний. На мою думку, розлучаються зараз люди з трьох причин. Перша — я не вірю в кохання на відстані, друга причина - в критичних ситуаціях люди стають самі собою і третя причина — як би ви там не домовлялися, скільки б у вас не було дітей, кохання не питає дозволу прийти в твоє життя і в кожного воно може з’явитися, а далі або ти його побореш, або ти віддаси себе йому от і все", — відверто відповів фронтмен гурту "Друга Ріка".

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