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Другий півфінал Євробачення 2024 — коли і де дивитися

8 травня 2024 11:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Другий півфінал Євробачення 2024 — коли і де дивитися
Пряма трансляція Євробачення відбудеться на трьох платформах. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Другий півфінал Євробачення відбудеться у четвер, 9 травня. У другій частині конкурсу на сцену вийдуть учасники з 16 країн. 

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.  

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У другому півфіналі виступлять 16 країн

Вчора відбувся перший півфінал Євробачення 2024. На ньому виступили представниці України Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". Артистки вийшли у фінал пісенного конкурсу, який пройде 11 травня. 

Тепер на черзі другий півфінал, де візьмуть участь наступні країни: Австрія, Албанія, Вірменія, Греція, Данія, Мальта, Чехія, Швейцарія, Бельгія, Грузія, Естонія, Ізраїль, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Сан-Маріно.

 

Пряма трансляція Євробачення відбудеться на трьох платформах: телеканал "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Культура", сайт "Євробачення".

 

Згідно з правилами Євробачення, не можна голосувати за представника своєї країни, тому українські глядачі матимуть змогу підтримати інших учасників.

Також після виступу останнього учасника півфіналу шанувальники матимуть можливість голосувати за своїх улюбленців протягом 15-25 хвилин.

Щоб проголосувати на Євробаченні 2024, використовуйте застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS. Надсилайте SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

 

У великому фіналі голосування стартуватиме перед виходом на сцену першого учасника. Це дасть більшій кількості глядачів можливість не дивитися повністю конкурс, а одразу віддати бали за учасника Євробачення.

Нагадаємо, ми розповідали про те, як створювали образ учасниць від України на Євробаченні. А раніше ми повідомляли про войовничий костюм українських учасниць.

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