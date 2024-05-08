Второй полуфинал Евровидения 2024 — когда и где смотреть

Прямая трансляция Евровидения пройдет на трех платформах. Фото: Reuters.

Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 9 мая. Во второй части конкурса на сцену выйдут участники из 16-ти стран.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

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Во втором полуфинале выступят 16 стран

Вчера состоялся первый полуфинал Евровидения 2024 года. На нем выступили представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Артистки вышли в финал песенного конкурса, который пройдет 11 мая.

Теперь на очереди второй полуфинал, в котором примут участие следующие страны: Австрия, Албания, Армения, Греция, Дания, Мальта, Чехия, Швейцария, Бельгия, Грузия, Эстония, Израиль, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино.

Прямая трансляция Евровидения состоится на трех платформах: телеканал "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Культура", сайт "Евровидение".

Согласно правилам Евровидения, нельзя голосовать за представителя своей страны, поэтому украинские зрители смогут поддержать других участников.

Также, после выступления последнего участника полуфинала, поклонники будут иметь возможность голосовать за своих любимцев в течение 15-25 минут.

Чтобы проголосовать на Евровидении 2024, используйте приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS. Отправляйте SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления.

В большом финале голосование стартует перед выходом на сцену первого участника. Это даст большему количеству зрителей возможность не смотреть полностью конкурс, а сразу отдать баллы за участника Евровидения.

Напомним, мы рассказывали о том, как создавали образ участниц от Украины на Евровидении. А раньше мы сообщали о воинственных костюмах украинских участниц.