Як створили костюми для Jerry Heil та alyona alyona — деталі

Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

На Євробаченні-2024 співачка alyona alyona буде виступати у важкій кольчузі, а Jerry Heil у справжніх обладунках. Стилісти втілили в образі виконавиць ідею сильних українок, які захищають та відбудовують Україну під час війни.

Про це пише Суспільне Культура.

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Як створювали вбрання для Jerry Heil та alyona alyona

Костюми для співачок створювали понад два місяці у різних куточках нашої країни. Їхні ескізи створила стиліст Маргарита Шекель. Її надихнув образ архангела Михаїла.

Архангел Михаїл. Референс образу для Jerry Heil. Маргарита Шекель. Фото: Суспільне Культура

Дизайнер додала, що в образах співачок вона пограла із контрастами та підкреслила ніжність суконь металевою деталлю.

Плече для Jerry Heil виготовив майстер з Одеси, Андрій Чорногор. Він працював у надскладних умовах і створював обладунки у короткі терміни під обстрілами окупантів та з перебоями світла. Йому довелося багато допрацьовувати елемент вбрання для того, щоб співачці було більш-менш комфортно виходити на сцену.

Коваль Андрій Чорногор створив обладунок для Jerry Heil. Фото: Суспільне Культура

"Костюми мають велику вагу, з цим важко рухатися. Але ми свідомо обрали це, щоб це були не просто символи, а щоб ми могли транслювати свою ідею "трушно". За референс для мого костюма ми брали зображення архангела Михаїла. Ми дивилися його вбрання, ми читали про те, що він транслює. Ми дуже багато перебрали різного контенту для того, щоб зупинитися саме на цьому образі та символі", — пояснила Jerry Heil.

Кольчуга alyona alyonа важить три кілограми і складається з 10 тисяч кілець. Кейп зірки має багато шарів. Ним стиліст Маргарита Шекель намагалася показати, що життя сучасної жінки сповнене випробуваннями та складнощами. Однак, попри усі труднощі, українки гідно долають усі негаразди і далі йдуть "із мечем" у руках, як справжні воїни.

"Це дійсно важка річ, але коли ти її вдягаєш, то зростаєшся з нею і вона ніби стає частиною тебе, яка робить твоє життя тяжчим, але в мене є завдання і є команда", — поділилася співачка.

Нагадаємо, Alyona Alyona і Jerry Heil засяяли на відкритті Євробачення-2024. А також ми розповідали, що думають конкурсанти Євробачення про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil.