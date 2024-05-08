Представниці України Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал Євробачення-2024 — відео

Україна в фіналі — які країни перемогли в першому півфіналі Євробачення-2024
Україна пройшла у фінал Євробачення-2024. Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona вдало виступили в першому півфіналі конкурсу. Їхня конкурсна пісня "Teresa & Maria" викликала фурор, а вогняний номер став одним з кращих.
Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.
Jerry Heil і Alyona Alyona потрапили в фінал Євробачення-2024
Представниці України Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал пісенному конкурсу Євробачення-2024. Однак, яке місце вони зайняли, ми дізнаємось вже в фіналі.
Країни-фіналісти Євробачення-2024
У фінал потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Фінляндія, Литва, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург. Всі інші залишились "за бортом".
Фінал відбудеться 11 травня в Мальме.
Нагадаємо, ми розповідали про унікальні костюми Jerry Heil і Alyona Alyona для Євробачення-2024. Також реперка Alyona Alyona травмувалась напередодні конкурсу.
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