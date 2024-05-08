Представниці України Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал Євробачення-2024 — відео

Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Україна пройшла у фінал Євробачення-2024. Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona вдало виступили в першому півфіналі конкурсу. Їхня конкурсна пісня "Teresa & Maria" викликала фурор, а вогняний номер став одним з кращих.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.

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Jerry Heil і Alyona Alyona потрапили в фінал Євробачення-2024

Представниці України Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал пісенному конкурсу Євробачення-2024. Однак, яке місце вони зайняли, ми дізнаємось вже в фіналі.

Країни-фіналісти Євробачення-2024

У фінал потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Фінляндія, Литва, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург. Всі інші залишились "за бортом".

Результати першого півфіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот

Фінал відбудеться 11 травня в Мальме.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальні костюми Jerry Heil і Alyona Alyona для Євробачення-2024. Також реперка Alyona Alyona травмувалась напередодні конкурсу.