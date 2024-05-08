Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Україна в фіналі — які країни перемогли в першому півфіналі Євробачення-2024 arrow

Україна в фіналі — які країни перемогли в першому півфіналі Євробачення-2024

8 травня 2024 00:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Представниці України Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал Євробачення-2024 — відео
Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Україна пройшла у фінал Євробачення-2024. Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona вдало виступили в першому півфіналі конкурсу. Їхня конкурсна пісня "Teresa & Maria" викликала фурор, а вогняний номер став одним з кращих. 

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом. 

Читайте також:

Jerry Heil і Alyona Alyona потрапили в фінал Євробачення-2024

Представниці України Jerry Heil і Alyona Alyona пройшли у фінал пісенному конкурсу Євробачення-2024. Однак, яке місце вони зайняли, ми дізнаємось вже в фіналі.

Країни-фіналісти Євробачення-2024

У фінал потрапили Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Фінляндія, Литва, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург. Всі інші залишились "за бортом".

Результати першого півфіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот
Результати першого півфіналу Євробачення-2024. Фото: скриншот

Фінал відбудеться 11 травня в Мальме. 

Нагадаємо, ми розповідали про унікальні костюми Jerry Heil і Alyona Alyona для Євробачення-2024. Також реперка Alyona Alyona травмувалась напередодні конкурсу.

Євробачення
Alyona Alyona
Україна
Jerry Heil
співачка
конкурс
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку