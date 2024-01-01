Дружина Беднякова показала, як вони всією сім‘єю зустрічали Новий рік
Дружина телеведучого Андрія Бєднякова поділилась новорічними фото. Вони зустріли Новий рік разом у Карпатах.
Світлини виклали в instagram.
Андрій Бєдняков провів новорічну ніч у Карпатах
Сім'я телеведучого Андрія Бєднякова провела новорічну ніч разом. Вони на свята поїхали до Буковелю. Дружина зірки Настя Короткая поділилися їхніми світлинами на фоні ялинки у своєму фотоблозі.
"От щоб в такому складі весь 2024 і пройшов ,того ж самого бажаю кожній родині!" — підписала допис дружина Бєднякова.
Сам телеведучий не забарився з коментарем. Він вважає, що вони готові зустріти нового члена родини. Не відомо чи це натяк, чи жарт.
"Та можна і в більшому …", — написав під дописом Андрій Бєдняков.
Також Настя Короткая поділилась фотографією їхнього святкового столу. Вони приготували олів'є, крабовий салат, кутю, десерти з полуницею та тости з ікрою.
Раніше Андрій Бєдняков потролив репера Потапа за поїздку в Дубай.
Нагадаємо, що Наталка Денисенко зустріла Новий рік з чоловіком, який служить в ЗСУ.
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