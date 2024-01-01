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Дружина Беднякова показала, як вони всією сім‘єю зустрічали Новий рік

1 січня 2024 21:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дружина Беднякова показала, як вони всією сім‘єю зустрічали Новий рік
Сім'я Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина телеведучого Андрія Бєднякова поділилась новорічними фото. Вони зустріли Новий рік разом у Карпатах.

Світлини виклали в instagram.

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Андрій Бєдняков провів новорічну ніч у Карпатах

Сім'я телеведучого Андрія Бєднякова провела новорічну ніч разом. Вони на свята поїхали до Буковелю. Дружина зірки Настя Короткая поділилися їхніми світлинами на фоні ялинки у своєму фотоблозі.

"От щоб в такому складі весь 2024 і пройшов ,того ж самого бажаю кожній родині!" — підписала допис дружина Бєднякова.

Сім'я Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/
Андрій Бєдняков з дітьми. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Сам телеведучий не забарився з коментарем. Він вважає, що вони готові зустріти нового члена родини. Не відомо чи це натяк, чи жарт.

"Та можна і в більшому …", — написав під дописом Андрій Бєдняков.

Сім'я Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/
Сім'я Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Також Настя Короткая поділилась фотографією їхнього святкового столу. Вони приготували олів'є, крабовий салат, кутю, десерти з полуницею та тости з ікрою. 

Сторіз Насті Короткої
Сім'я Андрія Бєднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Раніше Андрій Бєдняков потролив репера Потапа за поїздку в Дубай.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко зустріла Новий рік з чоловіком, який служить в ЗСУ.

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