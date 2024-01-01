Жена Беднякова показала, как они всей семьей встречали Новый год

Семья Андрея Беднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Жена телеведущего Андрея Беднякова поделилась праздничными фото. Они встретили Новый год вместе в Карпатах.

Фотографии выложили в instagram.

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Семья телеведущего Андрея Беднякова провела новогоднюю ночь вместе. Они на праздники поехали в Буковель. Жена звезды Настя Короткая поделилась их фотографиями на фоне елки в своем фотоблоге.

"Вот чтобы в таком составе весь 2024 год и прошел, того же желаю каждой семье!", — подписала сообщение жена Беднякова.

Андрей Бедняков с детьми. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Сам телеведущий не заставил себя ждать с комментарием. Он считает, что они готовы встретить нового члена семьи. Не известно это намек или шутка.

"Да можно и в большем...", — написал под корреспонденцией Андрей Бедняков.

Семья Андрея Беднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Также Настя Короткая поделилась фотографией их праздничного стола. Они приготовили оливье, крабовый салат, кутю, десерты с клубникой и тосты с икрой.

Семья Андрея Беднякова. Фото: instagram.com/nastyakorotkaya/

Ранее Андрей Бедняков потролил рэпера Потапа за поездку в Дубай.

Напомним, что Наталья Денисенко встретила Новый год с мужчиной, который служит в ВСУ.