Жена Беднякова показала, как они всей семьей встречали Новый год
Жена телеведущего Андрея Беднякова поделилась праздничными фото. Они встретили Новый год вместе в Карпатах.
Фотографии выложили в instagram.
Андрей Бедняков провел новогоднюю ночь в Карпатах
Семья телеведущего Андрея Беднякова провела новогоднюю ночь вместе. Они на праздники поехали в Буковель. Жена звезды Настя Короткая поделилась их фотографиями на фоне елки в своем фотоблоге.
"Вот чтобы в таком составе весь 2024 год и прошел, того же желаю каждой семье!", — подписала сообщение жена Беднякова.
Сам телеведущий не заставил себя ждать с комментарием. Он считает, что они готовы встретить нового члена семьи. Не известно это намек или шутка.
"Да можно и в большем...", — написал под корреспонденцией Андрей Бедняков.
Также Настя Короткая поделилась фотографией их праздничного стола. Они приготовили оливье, крабовый салат, кутю, десерты с клубникой и тосты с икрой.
Ранее Андрей Бедняков потролил рэпера Потапа за поездку в Дубай.
Напомним, что Наталья Денисенко встретила Новый год с мужчиной, который служит в ВСУ.
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