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Наталка Денисенко зустріла Новий рік з чоловіком, який служить в ЗСУ

1 січня 2024 19:32
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Стас Кожушко
Редактор
Наталка Денисенко зустріла Новий рік з чоловіком, який служить в ЗСУ
Наталка Денисенко з родиною. Фото: Instagram/natalka_denisenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Знаменитості продовжують публікувати новорічні фото та відео з привітаннями. Акторка Наталка Денисенко активно показує в соцмережах своє життя. Разом з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який служить в ЗСУ, та шестирічним сином вона зустріла Новий рік в Одесі.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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Акторка, яка два тижні тому відсвяткувала своє 34-річчя, нарешті побачилась з чоловіком, Заслуженим артистом України, актором Андрієм Федінчиком. Від початку повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ і боронить нашу країну від окупантів. Через це подружжя вкрай рідко бачиться. 

2024 рік Денисенко, Федінчик та їхній маленький син Андрій зустріли на березі Чорного моря в одному з популярних готельних комплексів Одеси. Втім, одразу після звернення Президента України Володимира Зеленського та виконання гімну зіркова родина пішла до номера відпочивати.

Наталка Денисенко з родиною в Одесі. Фото: Instagram/natalka_denisenko

В новорічну ніч окупанти запустили, зокрема, по Одесі безпілотники. Знищення одного з них побачила на власні очі Денисенко. Втім вона запевнила, що в готельному комплексі є надійне укриття. Також акторка опублікувала відео, як проводить час з чоловіком та сином на пляжі Ланжерон біля моря. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як під час війни Наталці Денисенко писав режисер з Росії. Також ми розповідали, що Денисенко у спідньому влаштувала фотосесію у ванній кімнаті.

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