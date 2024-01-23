Дружина Бєднякова розповіла, як його мама перед смертю врятувала дочку з Маріуполя

Дружина шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка. Фото: кадр з відео

Дружина ведучого Андрія Бєднякова акторка Анастасія Коротка поділилася подробицями сімейної трагедії. Жінка розповіла, як мама чоловіка врятувала його сестру з Маріуполя.

Про це дружина шоумена розповіла на YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA".

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Дружина Бєднякова поділилася подробицями сімейної трагедії

За словами дружини шоумена, він не знав, що відбувається у Маріуполі. Він одного дня дізнався, що район, де живе мама, сестра Оксана у Маріуполі, цілий. Але квартира, де він виріс, зруйнована.

"Коли мамі стало, гірше, Оксана вирішила виїхати, щоб не ховати маму десь у дворі. Мама Андрія могла витягнути своїх дітей з будь-якої ситуації. І вона навіть помираючи, витягнула Оксану з чоловіком з Маріуполя. Оксана казала, якби не мама, вона б не виїхала. Мама останнім подихом своїм врятувала їх", — говорить Коротка.

Анастасія розповіла, як підтримала чоловіка після смерті мами.

"Головне, щоб людина біля тебе почувалася комфортно, в теплі, щоб чоловік точно знав, що тут, в цій родині його люблять. Він багато працює і всього робить. Це ілюзія, що на відстані не може бути любові, міцної родини. Ми, як і інші українські родини, доводимо, що це не так. Я вірю в Андрія безумовно, я знаю, що він талановитий, сильний, я ніколи не зустрічала такого сильного чоловіка, як Андрій. Він дуже міцна людина, хоча і дуже чуттєвий в середині. Дуже цінує свою родину, коріння. Він має переконання і завжди за ними йде. Ми цьому повинні вчитися у Бога та природи, як ставити собі мету", — сказала Анастасія.

Нагадаємо, дружина Беднякова показала, як вони всією сім‘єю зустрічали Новий рік.

Раніше Бєдняков розкритикував драму про блокаду Маріуполя.