Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Бєднякова розповіла, як його мама перед смертю врятувала дочку з Маріуполя arrow

Дружина Бєднякова розповіла, як його мама перед смертю врятувала дочку з Маріуполя

23 січня 2024 09:18
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Бєднякова розповіла, як його мама перед смертю врятувала дочку з Маріуполя
Дружина шоумена Андрія Бєднякова Анастасія Коротка. Фото: кадр з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дружина ведучого Андрія Бєднякова акторка Анастасія Коротка поділилася подробицями сімейної трагедії. Жінка розповіла, як мама чоловіка врятувала його сестру з Маріуполя.

Про це дружина шоумена розповіла на YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA".

Читайте також:

Дружина Бєднякова поділилася подробицями сімейної трагедії

За словами дружини шоумена, він не знав, що відбувається у Маріуполі. Він одного дня дізнався, що район, де живе мама, сестра Оксана у Маріуполі, цілий. Але квартира, де він виріс, зруйнована.

 

"Коли мамі стало, гірше, Оксана вирішила виїхати, щоб не ховати маму десь у дворі. Мама Андрія могла витягнути своїх дітей з будь-якої ситуації. І вона навіть помираючи, витягнула Оксану з чоловіком з Маріуполя. Оксана казала, якби не мама, вона б не виїхала. Мама останнім подихом своїм врятувала їх", — говорить Коротка.

Анастасія розповіла, як підтримала чоловіка після смерті мами.

"Головне, щоб людина біля тебе почувалася комфортно, в теплі, щоб чоловік точно знав, що тут, в цій родині його люблять. Він багато працює і всього робить. Це ілюзія, що на відстані не може бути любові, міцної родини. Ми, як і інші українські родини, доводимо, що це не так. Я вірю в Андрія безумовно, я знаю, що він талановитий, сильний, я ніколи не зустрічала такого сильного чоловіка, як Андрій. Він дуже міцна людина, хоча і дуже чуттєвий в середині. Дуже цінує свою родину, коріння. Він має переконання і завжди за ними йде. Ми цьому повинні вчитися у Бога та природи, як ставити собі мету", — сказала Анастасія.

Нагадаємо, дружина Беднякова показала, як вони всією сім‘єю зустрічали Новий рік.

Раніше Бєдняков розкритикував драму про блокаду Маріуполя.

трагедія
Маріуполь
Андрій Бєдняков
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі