Жена Беднякова рассказала, как его мама перед смертью спасла дочь из Мариуполя

Супруга Беднякова рассказала, как его мама перед смертью спасла дочь из Мариуполя
Супруга ведущего Андрея Беднякова актриса Анастасия Короткая поделилась подробностями семейной трагедии. Женщина рассказала, как мама супруга спасла его сестру из Мариуполя.
Об этом жена шоумена рассказала на YouTube-канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA".
Супруга Беднякова поделилась подробностями семейной трагедии
По словам жены шоумена, он не знал, что происходит в Мариуполе. Он однажды узнал, что район, где живет мама и сестра Оксана в Мариуполе, цел. Но квартира, где он вырос, разрушена.
"Когда маме стало, хуже, Оксана решила уехать, чтобы не хоронить маму где-нибудь во дворе. Мама Андрея могла вытащить своих детей из любой ситуации. И она даже умирая, вытащила Оксану с мужем из Мариуполя. Оксана говорила, если бы не мама, она бы не уехала. Мама последним дыханием своим спасла их", — говорит Короткая.
Анастасия рассказала, как поддержала супруга после смерти матери.
"Главное, чтобы человек возле тебя чувствовал себя комфортно, в тепле, чтобы мужчина точно знал, что здесь, в этой семье его любят. Он много работает и всего делает. Это иллюзия, что на расстоянии не может быть любви, крепкой семьи. Мы, Как и другие украинские семьи, доказываем, что это не так...Я верю в Андрея безусловно, я знаю, что он талантливый, сильный, я никогда не встречала такого сильного мужчину, как Андрей, он очень крепкий человек, хотя и очень чувственный внутри. Очень ценит свою семью, корни. У него есть убеждения и он всегда за ними следует. Мы этому должны учиться у Бога и природы, как ставить себе цель", — сказала Анастасия.
Напомним, супруга Беднякова показала, как они всей семьей встречали Новый год.
Ранее Бедняков подверг критике драму о блокаде Мариуполя.
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