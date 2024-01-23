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Супруга Беднякова рассказала, как его мама перед смертью спасла дочь из Мариуполя

23 января 2024 09:18
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Жена Беднякова рассказала, как его мама перед смертью спасла дочь из Мариуполя
Супруга шоумена Андрея Беднякова Анастасия Короткая. Фото: кадр с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Супруга ведущего Андрея Беднякова актриса Анастасия Короткая поделилась подробностями семейной трагедии. Женщина рассказала, как мама супруга спасла его сестру из Мариуполя.

Об этом жена шоумена рассказала на YouTube-канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA".

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Супруга Беднякова поделилась подробностями семейной трагедии

По словам жены шоумена, он не знал, что происходит в Мариуполе. Он однажды узнал, что район, где живет мама и сестра Оксана в Мариуполе, цел. Но квартира, где он вырос, разрушена.

 

"Когда маме стало, хуже, Оксана решила уехать, чтобы не хоронить маму где-нибудь во дворе. Мама Андрея могла вытащить своих детей из любой ситуации. И она даже умирая, вытащила Оксану с мужем из Мариуполя. Оксана говорила, если бы не мама, она бы не уехала. Мама последним дыханием своим спасла их", — говорит Короткая.

Анастасия рассказала, как поддержала супруга после смерти матери.

"Главное, чтобы человек возле тебя чувствовал себя комфортно, в тепле, чтобы мужчина точно знал, что здесь, в этой семье его любят. Он много работает и всего делает. Это иллюзия, что на расстоянии не может быть любви, крепкой семьи. Мы, Как и другие украинские семьи, доказываем, что это не так...Я верю в Андрея безусловно, я знаю, что он талантливый, сильный, я никогда не встречала такого сильного мужчину, как Андрей, он очень крепкий человек, хотя и очень чувственный внутри. Очень ценит свою семью, корни. У него есть убеждения и он всегда за ними следует. Мы этому должны учиться у Бога и природы, как ставить себе цель", — сказала Анастасия.

Напомним, супруга Беднякова показала, как они всей семьей встречали Новый год.

Ранее Бедняков подверг критике драму о блокаде Мариуполя.

трагедия
Мариуполь
Андрей Бедняков
украинские звезды

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