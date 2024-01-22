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Дружина Бєднякова розповіла про вартість пологів у США

22 січня 2024 15:51
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина Бєднякова розповіла про вартість пологів у США
Акторка Анастасія Коротка. Фото: кадр з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дружина ведучого Андрія Бєднякова акторка Анастасія Коротка поділилася подробицями народження дітей у США. За словами жінки, їй не потрібна була присутність чоловіка у пологовому.

Про це дружина шоумена розповіла на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA".

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Анастасія Коротка з дітьми мешкає у США. Акторка народила молодшу дитину минулого року в Америці.

 

"Друзі були з дочкою Ксенією, наступного дня я приїхала до дому з другою дитиною. Все зайняло один день, в Америці ніхто не тримає в лікарні. Андрій не був присутній обидва рази, мені не потрібно, щоб мені гладили ручку, мене це відволікає. Мені не треба, щоб він був у палаті, йому здається, теж. Є лікарі, медсестри, все було добре. Я народила сина дешевше, ніж моя подруга в Україні. Я заплатила 500 баксів за свої пологи. Мені порадили взяти страхову за 360 доларів на місяць", — коментує Анастасія Коротка.

 

За словами Анастасії, її життя в США відрізнається від українського.

"Змінилися місця для відпочинку, зараз ми приїжджаємо до дому, як у готель, з насолодою. Як кайфую від своєї підлоги, від усього, як влаштовано вдома. В Америці немає такої якості речей, вікон, покриття підлоги, кухні. У інстаграмі зовні все виглядає красиво, але, якщо порівняти з українськими квартирами — це небо і земля. Успіх Лос-Анджелесу 70% сонце, воно засліплює ту всю неякісну фігню, ремонти. Вони не будують кам'яні будинки, а дерев'яні, де зверху роблять маленький кам'яний шар. Тому що, якщо землетрус, воно засиплеться і людину не дістати", — розповіла Коротка.

Нагадаємо, дружина Бєднякова показала, як вони всією сім‘єю зустрічали Новий рік.

Раніше Бєдняков розкритикував драму про блокаду Маріуполя.

США
Андрій Бєдняков
закордонні зірки
зіркова пара

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