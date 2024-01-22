Жена Беднякова рассказала о стоимости родов в США

Актриса Анастасия Короткая. Фото: кадр с видео

Супруга ведущего Андрея Беднякова актриса Анастасия Короткая поделилась подробностями рождения детей в США. По словам женщины, ей не нужно было присутствие мужчины в роддоме.

Об этом супруга шоумена рассказала на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA".

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Анастасия Короткая с детьми проживает в США. Актриса родила младшего ребенка в прошлом году в Америке.

"Друзья были с дочерью Ксенией, на следующий день я приехала домой со вторым ребенком. Все заняло один день, в Америке никто не держит в больнице. Андрей не присутствовал оба раза, мне не нужно, чтобы мне гладили ручку, меня это отвлекает. Мне не нужно, чтобы он был в палате, ему кажется, тоже. Есть врачи, медсестры, все было хорошо. Я родила сына дешевле, чем моя подруга в Украине. Я заплатила 500 долларов за свои роды. Мне посоветовали взять страховку за 360 долларов в месяц", — комментирует Анастасия Короткая.

По словам Анастасии, ее жизнь в США отличается от того какой была в Украине.

"Изменились места для отдыха, сейчас мы приезжаем домой, как в отель, с наслаждением. Я кайфую от своего пола, от того как все устроено дома. В Америке нет такого качества вещей, окон, покрытия пола, кухни. В инстаграмме внешне все выглядит красиво, но, если сравнить с украинскими квартирами — это небо и земля. Успех Лос-Анджелеса 70% солнце, оно заслепляет всю некачественную фигню, ремонты, они не строят каменные дома, а деревянные, где сверху ложат маленький каменый слой. Потому что, если землетрясение, оно засыплется и человека не достать", — рассказала Короткая.

Напомним, супруга Беднякова показала, как они всей семьей встречали Новый год.

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