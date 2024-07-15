Наталія Татаринцева показала фігуру після пологів — фото

Танцівниця Наталія Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татаринцева поділилася із шанувальниками світлинами після пологів. Зірка повідомила, скільки важить після народження первістка.

Відповідні кадри вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Наталія вийшла на зв'язок із шанувальниками на п'ятий день після пологів та розповіла про те, як народження дитини змінило її фігуру. Після пологів танцівниця скинула 7 кілограмів.

Татаринцева розповіла, що в неї зник целюліт, потроху сходять набряки та з'являється більше енергії.

"Целюліту, як і не було. Набряки з ніг зовсім сходять, обличчя меншає. Груди, щоправда, тепер потребують більше уваги і турботи, але тіло загально відчуває легкість, і енергії, попри втому, якось більше", — поділилася дружина Євгена Кота.

Вона розповіла, що не набрала зайвих кілограмів під час вагітності завдяки активності та здоровим харчовим звичкам.

Танцівниця Наталія Татаринцева після пологів. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Фігура танцівниці Наталії Татаринцевої. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Нагадаємо, подружжя поділилося зворушливими кадрами, зробленими у пологовому. А також Наталія зізналася, що тривалий час мріяла про дитину.