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Дружина Євгена Кота показала, які змінилося її тіло після пологів

15 липня 2024 15:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталія Татаринцева показала фігуру після пологів — фото
Танцівниця Наталія Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Українська танцівниця і дружина хореографа Євгена Кота Наталія Татаринцева поділилася із шанувальниками світлинами після пологів. Зірка повідомила, скільки важить після народження первістка.

Відповідні кадри вона опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Наталія Татаринцева про свою вагу після народження дитини

Наталія вийшла на зв'язок із шанувальниками на п'ятий день після пологів та розповіла про те, як народження дитини змінило її фігуру. Після пологів танцівниця скинула 7 кілограмів. 

Татаринцева розповіла, що в неї зник целюліт, потроху сходять набряки та з'являється більше енергії.

"Целюліту, як і не було. Набряки з ніг зовсім сходять, обличчя меншає. Груди, щоправда, тепер потребують більше уваги і турботи, але тіло загально відчуває легкість, і енергії, попри втому, якось більше", — поділилася дружина Євгена Кота.

Вона розповіла, що не набрала зайвих кілограмів під час вагітності завдяки активності та здоровим харчовим звичкам.

Наталія Татаринцева про схуднення після пологів
Танцівниця Наталія Татаринцева після пологів. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Наталія Татаринцева про те, як змінилось її тіло після народження донечки
Фігура танцівниці Наталії Татаринцевої. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Нагадаємо, подружжя поділилося зворушливими кадрами, зробленими у пологовому. А також Наталія зізналася, що тривалий час мріяла про дитину.

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