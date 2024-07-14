Хореограф Євген Кот вперше став татом — фото донечки

Євген Кот поділився зворушливими кадрами з пологового та показав свою маленьку донечку
У родині відомого українського хореографа Євгена Кота та його дружини, танцівниці та блогерки Наталії Татаринцевої народилася донечка. Танцівник показав новонароджену дівчинку.
Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці Instagram.
Донечка хореографа Євгена Кота
Донечка зіркової пари народилася 10 липня. Подружжя назвало її рідкісним та красивим ім'ям — Леля. Хореограф вперше показав первістка своїм шанувальникам. На кадрах можна помітити неозброєним оком, що Кот разом із дружиною дуже мріяв про дитинку.
"ЛЕЛЯ. Ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі і обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє. Твої мама і тато. А друзі доєднуються в коментарях", — підписав щемливі кадри хореограф.
Нагадаємо, Євген Кот та Наталії Татаринцева одружилися у 2019 році. Закохані довго мріяли про дитинку, однак Наталія не могла завагітніти через проблеми зі здоров'ям, пов’язані з професійним спортом. У грудні минулого року зіркове подружжя повідомило, що готується вперше стати батьками.
Раніше ми писали про те, що дружина Євгена Кота показала, як змінилася її фігура після того, як вона завагітніла. А також Наталя зізналася, що тривалий час мріяла про дитину.
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