Хореограф Євген Кот вперше став татом — фото донечки

Український хореограф Євген Кот та танцівниця Наталія Татаринцева з донечкою Лелею. Фото: instagram.com/kot_jenya/

У родині відомого українського хореографа Євгена Кота та його дружини, танцівниці та блогерки Наталії Татаринцевої народилася донечка. Танцівник показав новонароджену дівчинку.

Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці Instagram.

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Донечка хореографа Євгена Кота

Донечка зіркової пари народилася 10 липня. Подружжя назвало її рідкісним та красивим ім'ям — Леля. Хореограф вперше показав первістка своїм шанувальникам. На кадрах можна помітити неозброєним оком, що Кот разом із дружиною дуже мріяв про дитинку.

"ЛЕЛЯ. Ми вітаємо тебе у нашому недосконалому світі і обіцяємо, що будемо допомагати бачити його в яскравих кольорах, надавати допомогу і піклуватись про твою безпеку і світле майбутнє. Твої мама і тато. А друзі доєднуються в коментарях", — підписав щемливі кадри хореограф.

Донечка українського хореографа Євгена Кота Леля. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Хореограф Євген Кот та танцівниця Наталія Татаринцева. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Новонароджена донечка хореографа Євгена Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Дружина та донечка українського хореографа Євгена Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Щасливий татусь, хореограф Євген Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Родина хореографа Євгена Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Крихітні ніжки дончки хореографа Євгена Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Хореограф Євген Кот із найріднішими людьми. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Нагадаємо, Євген Кот та Наталії Татаринцева одружилися у 2019 році. Закохані довго мріяли про дитинку, однак Наталія не могла завагітніти через проблеми зі здоров'ям, пов’язані з професійним спортом. У грудні минулого року зіркове подружжя повідомило, що готується вперше стати батьками.

Раніше ми писали про те, що дружина Євгена Кота показала, як змінилася її фігура після того, як вона завагітніла. А також Наталя зізналася, що тривалий час мріяла про дитину.