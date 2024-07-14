Хореограф Евгений Кот впервые стал папой — фото дочери

Евгений Кот поделился трогательными кадрами из роддома и показал свою маленькую дочь
В семье известного украинского хореографа Евгения Кота и его жены, танцовщицы и блогера Наталии Татаринцевой родилась дочь. Танцовщик показал новорожденную девочку.
Соответствующими кадрами он поделился на своей странице Instagram.
Дочь хореографа Евгения Кота
Дочь звездной пары родилась 10 июля. Супруги назвали ее редким и красивым именем — Леля. Хореограф впервые показал первенца своим поклонникам. На кадрах можно заметить невооруженным глазом, что Кот вместе с женой очень мечтал о ребенке.
"ЛЕЛЯ. Мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем. Твои мама и папа. А друзья присоединяются в комментариях", — подписал щемящие кадры хореограф.
Напомним, Евгений Кот и Натальи Татаринцева поженились в 2019 году. Влюбленные долго мечтали о ребенке, однако Наталья не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем, связанных с профессиональным спортом. В декабре прошлого года звездные супруги сообщили, что готовятся впервые стать родителями.
Ранее мы писали о том, что жена Евгения Кота показала, как изменилась ее фигура после того, как она забеременела. А также Наталья призналась, что долгое время мечтала о ребенке.
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