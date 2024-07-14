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Евгений Кот поделился трогательными кадрами из роддома и показал свою маленькую дочь

14 июля 2024 10:37
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Хореограф Евгений Кот впервые стал папой — фото дочери
Украинский хореограф Евгений Кот и танцовщица Наталья Татаринцева с дочкой Лелей. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

В семье известного украинского хореографа Евгения Кота и его жены, танцовщицы и блогера Наталии Татаринцевой родилась дочь. Танцовщик показал новорожденную девочку.

Соответствующими кадрами он поделился на своей странице Instagram.

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Дочь хореографа Евгения Кота

Дочь звездной пары родилась 10 июля. Супруги назвали ее редким и красивым именем — Леля. Хореограф впервые показал первенца своим поклонникам. На кадрах можно заметить невооруженным глазом, что Кот вместе с женой очень мечтал о ребенке.

"ЛЕЛЯ. Мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем. Твои мама и папа. А друзья присоединяются в комментариях", — подписал щемящие кадры хореограф.

Евгений Кот поделился трогательными кадрами из роддома и показал свою маленькую дочь - фото 1
Дочь украинского хореографа Евгения Кота Леля. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Евгений Кот поделился трогательными кадрами из роддома и показал свою маленькую дочь - фото 2
Хореограф Евгений Кот и танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Евгений Кот поделился трогательными кадрами из родильного и показал свою маленькую дочь - фото 3
Новорожденная дочь хореографа Евгения Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Евгений Кот поделился трогательными кадрами из родильного и показал свою маленькую дочь - фото 4
Жена и дочь украинского хореографа Евгения Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Евгений Кот поделился трогательными кадрами из роддома и показал свою маленькую дочь - фото 5
Счастливый папа, хореограф Евгений Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Евгений Кот поделился трогательными кадрами из роддома и показал свою маленькую дочь - фото 6
Семья хореографа Евгения Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Евгений Кот поделился трогательными кадрами из родильного и показал свою маленькую дочь - фото 7
Крошечные ножки дочери хореографа Евгения Кота. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Евгений Кот поделился трогательными кадрами из роддома и показал свою маленькую дочь - фото 8
Хореограф Евгений Кот с родными людьми. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Напомним, Евгений Кот и Натальи Татаринцева поженились в 2019 году. Влюбленные долго мечтали о ребенке, однако Наталья не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем, связанных с профессиональным спортом. В декабре прошлого года звездные супруги сообщили, что готовятся впервые стать родителями.

Ранее мы писали о том, что жена Евгения Кота показала, как изменилась ее фигура после того, как она забеременела. А также Наталья призналась, что долгое время мечтала о ребенке.

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