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Жена Евгения Кота показала, как изменилось ее тело после родов

15 июля 2024 15:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталья Татаринцева показала фигуру после родов.
Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинская танцовщица и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева поделилась с поклонниками фотографиями после родов. Звезда сообщила, сколько весит после рождения первенца.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Наталья Татаринцева о своем весе после рождения ребенка

Наталья вышла на связь с поклонниками на пятый день после родов и рассказала о том, как рождение ребенка изменило его фигуру. После родов танцовщица сбросила 7 килограммов.

Татаринцева рассказала, что у нее исчез целлюлит, понемногу сходят отеки и появляется больше энергии.

"Целлюлита, как и не было. Отеки с ног совсем сходят, лицо становится все меньше. Грудь, правда, теперь нуждается в большем внимании и заботе, но тело обще чувствует легкость и энергии, несмотря на усталость, как-то больше", — поделилась жена Евгения Кота.

Она рассказала, что не набрала лишние килограммы во время беременности благодаря активности и здоровым пищевым привычкам.

Наталья Татаринцева о похудении после родов
Танцовщица Наталья Татаринцева после родов. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/
Наталья Татаринцева о том, как изменилось ее тело после рождения дочери
Фигура танцовщицы Натальи Татаринцевой. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Напомним, супруги поделились трогательными кадрами, сделанными в роддоме. А также Наталья призналась, что долгое время мечтала о ребенке.

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