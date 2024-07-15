Наталья Татаринцева показала фигуру после родов.

Танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Украинская танцовщица и жена хореографа Евгения Кота Наталья Татаринцева поделилась с поклонниками фотографиями после родов. Звезда сообщила, сколько весит после рождения первенца.

Соответствующие кадры она опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Наталья вышла на связь с поклонниками на пятый день после родов и рассказала о том, как рождение ребенка изменило его фигуру. После родов танцовщица сбросила 7 килограммов.

Татаринцева рассказала, что у нее исчез целлюлит, понемногу сходят отеки и появляется больше энергии.

"Целлюлита, как и не было. Отеки с ног совсем сходят, лицо становится все меньше. Грудь, правда, теперь нуждается в большем внимании и заботе, но тело обще чувствует легкость и энергии, несмотря на усталость, как-то больше", — поделилась жена Евгения Кота.

Она рассказала, что не набрала лишние килограммы во время беременности благодаря активности и здоровым пищевым привычкам.

Танцовщица Наталья Татаринцева после родов. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Фигура танцовщицы Натальи Татаринцевой. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot/

Напомним, супруги поделились трогательными кадрами, сделанными в роддоме. А также Наталья призналась, что долгое время мечтала о ребенке.