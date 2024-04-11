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Дружина Каньє Уеста копіює наряди його колишньої

11 квітня 2024 13:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бьянка Цензорі вийшла у сукні, схожій на наряд Кім Кардаш’ян — фото
Американський репер Каньє Вест зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: BACKGRID
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дружина Каньє Уеста Бьянка Цензорі скопіювала образ його колишньої. Вона вийшла у світ у відвертій білій сукні, яка дуже схожа на те, що раніше вдягала Кім Кардаш’ян.

Про це пише Daily Mail.

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Пара приєдналися до вечірки з нагоди дня народження Ty Dolla $ign у Західному Голлівуді, де Бьянка продемонструвала свій бюст у відкритій білій міні-сукні, із декольте нижче пупка.

Дружина Каньє Уеста копіює наряди його колишньої
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Уеста копіює наряди його колишньої - фото 2
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Майже ідентичну сукню Кім Кардаш’ян вдягла на свій 34-й день народження 10 років тому, з таким же глибоким декольте і закритими плечима.

Дружина Каньє Уеста копіює наряди Кардаш'ян
Власниця бренду одягу Кім Кардаш’ян. Фото: BACKGRID
Дружина Каньє Уеста копіює наряди його колишньої - фото 4
Власниця бренду одягу Кім Кардаш’ян. Фото: BACKGRID

Кім вдягнула цей наряд під час пишної італійської церемонії, через кілька місяців після того, як вийшла заміж за Каньє, в березні 2014 року.

Промайнуло 10 років, і Каньє вийшов у світ зі своєю новою дружиною Б'янкою в сукні, дуже схожій на ту, в якій була його колишня.

Не вперше Б'янка копіює наряди Кім. Минулого місяця вона прогулялася по Лос-Анджелесу в пікантному образі, який вона наче дістала прямо з шафи Кім. Дружина репера вдягла сріблясте міні і стрінги кольору металік. Кардаш’ян є прихильницею сріблястих бікіні, а її бренд одягу SKIMS влітку 2022 року випустив лінію купальників кольору металік.

Дружина Каньє Уеста у пікантному образі
Б'янка Цензорі. Фото: BACKGRID
Кардаш'ян у купальнику
Власниця бренду одягу Кім Кардаш’ян. Фото: BACKGRID

Нагадаємо, дружина Каньє Уеста здивувала перехожих у Лос-Анджелесі вдягнувши прозору сукню, під якою не було спідньої білизни. А Хлої Кардаш'ян засвітила розкішні форми у рекламі одягу.

Кім Кардашян
Каньє Вест
закордонні зірки
зіркова пара
сукня

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