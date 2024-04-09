Каньє Вест вивів скандальну дружину на публіку у прозорій латексній сукні

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі здивували перехожих у Лос-Анджелесі. У той час як репер був з ніг до голови загорнутий у все чорне, його 29-річна партнерка вдягнула повністю прозору сукню, під якою не було спідньої білизни.

Про це пише Daily Mail.

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Пара прямувала на вечерю в італійський ресторан Bacari в Лос-Анджелесі. Ченсорі доповнила свій латексний образ парою червоних шкарпеток і червоними підборами.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Б’янка раніше стикалася з негативною реакцією за публічну відмову від білизни у Франції, де їй могли загрожувати в’язниця або чималий штраф у розмірі понад 16 000 доларів за непристойне оголення.

За чутками, Б’янка боїться, що Вест використовує її як "маркетинговий інструмент". Каньє та Бьянка одружилися у грудні 2022 року лише через кілька тижнів після завершення його розлучення з Кім Кардаш’ян, з якою він має чотирьох дітей.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: BACKGRID

Колишній співробітник Yeezy Тревор Філліпс, який працював у дизайнерській компанії репера, подав позов, який включає в себе заяви про те, що репер погрожував поголити голови студентам академії Donda і зачинити їх у клітках. У юридичних документах, отриманих Rolling Stone, Філліпс також стверджує, що Вест "з гордістю" висловлює свої антисемітські думки перед студентами.

Філліпс стверджує, що під час роботи у своїй дизайнерській компанії він зазнав "жорстокої дискримінації, переслідувань і помсти" з боку Веста.

Відповідно до позову Філліпс стверджує, що Вест почав "поширювати антисемітизм" на шкільних зборах, у тому числі перед деякими учнями.

Він стверджує, що Вест сказав, що "любить зустрічатися лише з білими жінками", і сказав співробітникам, що ніхто не може бути товстим — інакше їх звільнять.

Вест також нібито хвалився, що використав "2 мільйони доларів зі шкільного бюджету на поїздку до Парижа".

Філліпс стверджує, що Вест описав євреїв як "скупих" і назвав Адольфа Гітлера "новатором", водночас нібито стверджуючи, що Голокост був "фальшивкою".

Нагадаємо, Каньє Вест з епатажною дружиною влаштував дику вечірку у маєтку Стінга. А Хлої Кардаш'ян засвітила розкішні форми у рекламі одягу.