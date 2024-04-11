Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей arrow

Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей

11 апреля 2024 13:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бьянка Цензори вышла в платье, похожем на наряд Ким Кардашьян.
Американский рэпер Канье Вест со своей женой Бьянкой Цензори. Фото: BACKGRID
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори скопировала образ его бывшей. Она вышла в свет в откровенном белом платье, которое очень похоже на то, что раньше надевала Ким Кардашьян.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Жену Канье Уэста заметили в откровенном белом платье

Пара присоединилась к вечеринке по случаю дня рождения Ty Dolla $ign в Западном Голливуде, где Бьянка продемонстрировала свой бюст в открытом белом мини-платье с декольте ниже пупка.

Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей - фото 1
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей - фото 2
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: BACKGRID

Почти идентичное платье Ким Кардашьян надела на свой 34-й день рождения 10 лет назад, с таким же глубоким декольте и закрытыми плечами.

Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей - фото 3
Владелица бренда одежды Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей - фото 4
Владелица бренда одежды Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Ким надела этот наряд во время пышной итальянской церемонии, спустя несколько месяцев после того, как вышла замуж за Канье, в марте 2014 года.

Прошло 10 лет, и Канье вышел в свет со своей новой женой Бьянкой в платье, очень похожем на то, в котором была его бывшая.

Не в первый раз Бьянка копирует наряды Ким. В прошлом месяце она прогулялась по Лос-Анджелесу в пикантном образе, который она словно достала прямо из шкафа Ким. Жена рэпера одела серебристый мини и стринги цвета металлик. Кардашьян является поклонницей серебристых бикини, а её бренд одежды SKIMS летом 2022 года выпустил линию купальников цвета металлик.

Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей - фото 5
Бьянка Цензоры. Фото: BACKGRID
Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей - фото 6
Владелец бренда одежды Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Напомним, жена Канье Уэста удивила прохожих в Лос-Анджелесе надев прозрачное платье, под которым не было нижнего белья. А Хлои Кардашьян засветила роскошные формы в рекламе одежды.

Ким Кардашьян
Канье Уэст
зарубежные звезды
звездная пара
платье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы