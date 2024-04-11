Бьянка Цензори вышла в платье, похожем на наряд Ким Кардашьян.

Жена Канье Уэста копирует наряды его бывшей
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори скопировала образ его бывшей. Она вышла в свет в откровенном белом платье, которое очень похоже на то, что раньше надевала Ким Кардашьян.
Об этом пишет Daily Mail.
Жену Канье Уэста заметили в откровенном белом платье
Пара присоединилась к вечеринке по случаю дня рождения Ty Dolla $ign в Западном Голливуде, где Бьянка продемонстрировала свой бюст в открытом белом мини-платье с декольте ниже пупка.
Почти идентичное платье Ким Кардашьян надела на свой 34-й день рождения 10 лет назад, с таким же глубоким декольте и закрытыми плечами.
Ким надела этот наряд во время пышной итальянской церемонии, спустя несколько месяцев после того, как вышла замуж за Канье, в марте 2014 года.
Прошло 10 лет, и Канье вышел в свет со своей новой женой Бьянкой в платье, очень похожем на то, в котором была его бывшая.
Не в первый раз Бьянка копирует наряды Ким. В прошлом месяце она прогулялась по Лос-Анджелесу в пикантном образе, который она словно достала прямо из шкафа Ким. Жена рэпера одела серебристый мини и стринги цвета металлик. Кардашьян является поклонницей серебристых бикини, а её бренд одежды SKIMS летом 2022 года выпустил линию купальников цвета металлик.
Напомним, жена Канье Уэста удивила прохожих в Лос-Анджелесе надев прозрачное платье, под которым не было нижнего белья. А Хлои Кардашьян засветила роскошные формы в рекламе одежды.
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