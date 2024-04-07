Дружина Каньє Веста хоче від нього дитину — деталі

Дружина Каньє Веста хоче від нього дитину
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі шокувала — хоче народити дитину від репера. Втім, від оголених образів відмовлятись не збирається.
Про це пише The US Sun.
Б'янка Цензорі планує завагітніти від Каньє Веста
Друг зіркової пари розповів, що епатажна дизайнерка та архітекторка Б'янка Цензорі вже готова стати мамою. Однак, це не стане на заваді її розпусних образів. Вона не планує вдягатися скромніше навіть, якщо завагітніє.
"Б'янка у своїй стихії. Їй подобається увага та одяг Каньє Веста, незважаючи на те, що всі інші думають про її вбрання", — розповіло джерело.
Модниця віддана своїй справі і продовжує надалі вражати або ж шокувати публіку.
"Я не здивуюся, якщо вона незабаром завагітніє і все ще буде носити відверті вбрання, як Ріанна", — зазначив друг пари.
Також інсайдер розповів, що в стосунках репера і його дружини все добре. Попри те, що нещодавно пліткували про втому Б'янки від забаганок чоловіка. Їй начебто набридло бути безкоштовним "маркетенговим інструментом".
Навіть любов до уваги і епатажу вже не приховує відчуття використаності в душі дівчини.
Нагадаємо, архітекторка Б'янка Цензорі вийшла у світ лише в мереживних колготах і бюсті. Також колишня репера Канье Веста розповіла, як він її силою роздягав та сексуалізував її тіло.
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