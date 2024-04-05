Практично гола дружина Канье Веста у мереживних колготах — фото

У мережевних колготах та з сумочкою — дружина Каньє Веста продовжує оголюватись на публіці
Скандальний репер Каньє Вест знову з'явився на публіці з оголеною дружиною Б'янкою Цензорі. Цього разу вона обмежилась бюстгалтером і мереживними колготками.
Про це пише Page Six.
Дружина Каньє Веста переплутала вулицю зі спальнею
Американський репер Каньє Вест сходив на нічне побачення у ресторані Gigi’s зі своєю молодою дружиною архітекторкою Б'янкою Цензорі. Не обійшлось без епатажу.
Дівчина, ймовірно, забула вдягнутися, адже з'явилась на вулиці в чорному бюстгальтері і кремових мережевних колготах без трусиків. Інтимні місця Б'янка спробувала прикрити чорною сумочкою, а доповнила відвертий образ босоніжками на високих підборах.
Волосся дружина репера зачесала назад і вдягнула прості прикраси. Сам Каньє Вест, як завжди, був у чорному. Вдягнув худі, мішкувати штани і кросівки Nike.
Пліткують, що Каньє Вест змушує роздягатися дружину, щоб привертати увагу до свого бренду одягу та нового альбому. Втім, сама Б'янка свій стиль не коментує.
Нагадаємо, Б'янка Цензорі нещодавно прогулялась у прозорому комбінезоні без білизни. Також колишня дівчина репера Каньє Веста розповіла, як він змушув її носити дуже відвертий і розпусний одяг.
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