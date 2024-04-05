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У мережевних колготах та з сумочкою — дружина Каньє Веста продовжує оголюватись на публіці

5 квітня 2024 21:52
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Практично гола дружина Канье Веста у мереживних колготах — фото
Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Скандальний репер Каньє Вест знову з'явився на публіці з оголеною дружиною Б'янкою Цензорі. Цього разу вона обмежилась бюстгалтером і мереживними колготками.

Про це пише Page Six.

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Американський репер Каньє Вест сходив на нічне побачення у ресторані Gigi’s зі своєю молодою дружиною архітекторкою Б'янкою Цензорі. Не обійшлось без епатажу.

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID
Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID

Дівчина, ймовірно, забула вдягнутися, адже з'явилась на вулиці в чорному бюстгальтері і кремових мережевних колготах без трусиків. Інтимні місця Б'янка спробувала прикрити чорною сумочкою, а доповнила відвертий образ босоніжками на високих підборах.

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID
Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID

Волосся дружина репера зачесала назад і вдягнула прості прикраси. Сам Каньє Вест, як завжди, був у чорному. Вдягнув худі, мішкувати штани і кросівки Nike.

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID
Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID

Пліткують, що Каньє Вест змушує роздягатися дружину, щоб привертати увагу до свого бренду одягу та нового альбому. Втім, сама Б'янка свій стиль не коментує.

Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID
Американський репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі. Фото: GAMR/KHROME / BACKGRID

Нагадаємо, Б'янка Цензорі нещодавно прогулялась у прозорому комбінезоні без білизни. Також колишня дівчина репера Каньє Веста розповіла, як він змушув її носити дуже відвертий і розпусний одяг.

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