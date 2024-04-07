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Жена Канье Веста хочет от него ребенка

7 апреля 2024 22:18
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Жена Канье Веста хочет от него ребенка — детали
Американский рэпер Канье Вест со своей женой Бьянкой Цензори. Фото: GAMR/KHROME/BACKGRID
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Жена Канье Веста Бьянка Цензори повергла в шок — хочет родить ребенка от рэпера. Впрочем, от обнаженных образов отказываться не собирается.

Об этом пишет The US Sun.

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Бьянка Цензори планирует забеременеть от Канье Веста

Друг звездной пары рассказал, что эпатажная дизайнер и архитектор Бьянка Цензори уже готова стать мамой. Однако, это не помешает ее развратным образам. Она не планирует одеваться скромнее, даже если забеременеет.

"Бьянка в своей стихии. Ей нравится внимание и одежда Канье Веста, несмотря на то, что все остальные думают о ее нарядах", — рассказал источник.

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: backgrid
Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори. Фото: BACKGRID

Модница предана своему делу и продолжает поражать или даже шокировать публику.

"Я не удивлюсь, если она вскоре забеременеет и все еще будет носить откровенные наряды, как Рианна", — отметил друг пары.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

Также инсайдер рассказал, что в отношениях рэпера и его жены все хорошо. Несмотря на то, что недавно сплетничали об усталости Бьянки от прихотей мужчина. Ей вроде бы надоело быть бесплатным "маркетинговым инструментом".

Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори. Фото: Фото: Blackbelts/BACKGRID
Рэпер Канье Вест с женой Бьянкой Цензори. Фото: Фото: Blackbelts/BACKGRID

Даже любовь к вниманию и эпатажу уже не обглечает чувство использованности в душе девушки.

Жена Канье Веста. Фото: Backgrid
Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: Backgrid

Напомним, архитектор Бьянка Цензори вышла в свет только в кружевных колготах и бюсте. Также бывшая рэпера Канье Веста рассказала, как он ее силой раздевал и сексуализировал ее тело.

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