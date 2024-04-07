Жена Канье Веста хочет от него ребенка — детали

Жена Канье Веста хочет от него ребенка
Жена Канье Веста Бьянка Цензори повергла в шок — хочет родить ребенка от рэпера. Впрочем, от обнаженных образов отказываться не собирается.
Об этом пишет The US Sun.
Бьянка Цензори планирует забеременеть от Канье Веста
Друг звездной пары рассказал, что эпатажная дизайнер и архитектор Бьянка Цензори уже готова стать мамой. Однако, это не помешает ее развратным образам. Она не планирует одеваться скромнее, даже если забеременеет.
"Бьянка в своей стихии. Ей нравится внимание и одежда Канье Веста, несмотря на то, что все остальные думают о ее нарядах", — рассказал источник.
Модница предана своему делу и продолжает поражать или даже шокировать публику.
"Я не удивлюсь, если она вскоре забеременеет и все еще будет носить откровенные наряды, как Рианна", — отметил друг пары.
Также инсайдер рассказал, что в отношениях рэпера и его жены все хорошо. Несмотря на то, что недавно сплетничали об усталости Бьянки от прихотей мужчина. Ей вроде бы надоело быть бесплатным "маркетинговым инструментом".
Даже любовь к вниманию и эпатажу уже не обглечает чувство использованности в душе девушки.
Напомним, архитектор Бьянка Цензори вышла в свет только в кружевных колготах и бюсте. Также бывшая рэпера Канье Веста рассказала, как он ее силой раздевал и сексуализировал ее тело.
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