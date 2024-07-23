Дружина Каньє Веста порушила дрес-код ресторану — фото

Дружина Каньє Веста шокувала вульгарним виглядом в елітному ресторані
Дружина Каньє Веста не перестає дивувати своїм зовнішнім виглядом. Бьянка Ченсорі проігнорувала дрес-код елітного ресторану Chateau Marmont. Дівчина з'явилась у закладі в шкіряному мікробюстгалтері.
Про це пише Daily Mail.
Каньє Вест знову роздягнув дружину
Б'янка вчергове порушила рамки дрес-коду. Дружина репера з'явилась у ресторані високого класу, який вимагає від гостей одягатися в діловий повсякденний одяг, у крихітному чорному, шкіряному бюстгалтері, який ледь прикривав її груди.
Б'янка доповнила свій образ ультракороткими шкіряними шортами. Дівчину помітили папараці під час того, як вона відпочивала з друзями.
Нагадаємо, Каньє Вест зібрався на пенсію. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста з'явилась на пубілці без штанів.
Читайте Новини.LIVE!