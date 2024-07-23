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Дружина Каньє Веста шокувала вульгарним виглядом в елітному ресторані

23 липня 2024 19:16
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дружина Каньє Веста порушила дрес-код ресторану — фото
Репер Каньє Вест з епатажною дружиною. Фото: instagram.com/biancacesori/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Дружина Каньє Веста не перестає дивувати своїм зовнішнім виглядом. Бьянка Ченсорі проігнорувала дрес-код елітного ресторану Chateau Marmont. Дівчина з'явилась у закладі в шкіряному мікробюстгалтері.

Про це пише Daily Mail.

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Б'янка вчергове порушила рамки дрес-коду. Дружина репера з'явилась у ресторані високого класу, який вимагає від гостей одягатися в діловий повсякденний одяг, у крихітному чорному, шкіряному бюстгалтері, який ледь прикривав її груди.

Б'янка доповнила свій образ ультракороткими шкіряними шортами. Дівчину помітили папараці під час того, як вона відпочивала з друзями. 

Бьянка Ченсорі шокувала у крихітному бікіні
Епатажна дружина Каньє Веста. Фото: BackGrid
Бьянка Ченсорі знову вийшла майже оголена на публіку
Бьянка Ченсорі порушила дрес-код ресторану. Фото: BackGrid

Нагадаємо, Каньє Вест зібрався на пенсію. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста з'явилась на пубілці без штанів.

Каньє Вест фото ресторани закордонні зірки зіркова пара Б'янка Цензорі

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