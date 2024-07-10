У мережі заговорили, що скандальний Каньє Вест зібрався на пенсію

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Після 10 студійних альбомів і 24 отриманих Греммі Каньє Вест нібито йде з "професійної музики". Новини про плани 47-річну зірку щодо виходу на пенсію були оприлюднені в переписці з репером Rich The Kid.

Про це пише Daily Mail.

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Репер Rich The Kid завантажив у свою історію в Instagram скріншот повідомлень, які він отримав від контакту на iPhone під ім’ям "Ye". У тексті людини, яку вважають Вестом, який юридично змінила своє ім’я з Каньє Веста на Ye у 2021 році, було написано: "Я йду з професійної музики. Не знаю, що ще робити".

Відомий репер заінтригував новинами про "пенсію" Каньє Веста. Фото: соціальні мережі

Потім Річ спробував переконати репера переглянути своє рішення, навіть згадавши нещодавній успіх його альбому Vultures 1 з репером Ty Dolla $ign.

"На пенсію? Чому? Як? "Ти людям потрібний", — написав він.

Річ був задіяний у синглі Веста and Ty Carnival, який очолив чарт Billboard Hot 100, коли дебютував у березні. Ця пісня також стала першим хітом Веста №1 за 13 років — його останнім був сингл Кеті Перрі 2011 року E.T.

Після того, як новина про відставку музиканта набула популярності в Інтернеті, Річ видалив скріншот зі своєї історії в Instagram. Через кілька годин Річ повернувся в Instagram, щоб оприлюднити дату випуску свого альбому, а також переглянути трек-лист, який включає нову пісню з Вестом.

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Вест, який, за чутками, продюсував Life's A Gamble разом із співавтором Ty Dolla $ign, буде представлений у треку 16 під назвою Plain Jane. В альбомі Річа також зазначено Carnival як завершальний трек альбому.

Вест випустив свій перший реп-EP Get Well Soon...у грудні 2002 року на лейблі Jay-Z Roc-A-Fella Records. Менш ніж через два роки, у лютому 2004 року, він випустив свій дебютний альбом College Dropout, який отримав схвалення критиків.

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

З того часу, як увірвався на реп-сцену понад 20 років тому, Вест продав 160 мільйонів копій платівок по всьому світу та є 24-разовим володарем премії "Греммі".

У нього є дві діамантові пісні — Stronger 2007 року та N***as 2011 рокуза участю Jay-Z — і всі 10 його альбомів отримали принаймні золотий сертифікат.

Репер Каньє Вест. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Його 10-й студійний альбом Vultures 1 посів перше місце після випуску в лютому 2024 року.

Раніше позов, поданий у Каліфорнії, стверджував, що 29-річна дружина Каньє Б’янка Сенсорі надіслала співробітниці посилання на "хардкорний" контент інтимного характеру після того, як наприкінці квітня її чоловік оголосив про запуск свого бізнесу фільмів для дорослих Yeezy Porn.

У ньому стверджувалося, що відео були доступні для неповнолітніх співробітників, але її не було названо відповідачем у позові — просто використано історію, щоб проілюструвати робоче середовище в додатку потокового сервісу YZYVSN.

Відтодi Ченсорі заперечувала ці заяви через колишнього керівника штабу Веста Майло Янопулоса, який сказав, що мав дозвіл говорити від її імені.

"Мене уповноважила Б’янка підкреслити, що будь-яке твердження про те, що вона показувала або спонукала показувати будь-який порнографічний матеріал неповнолітнім, є образливим, огидним, огидним і категорично та повністю неправдивим", — йдеться у заяві.

Веста звинувачують у "примусовій праці та жорстокому нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженні".