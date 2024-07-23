Жена Канье Веста нарушила дресс-код ресторана.

Рэпер Канье Вест с эпатажной женой. Фото: instagram.com/biancacesori/

Жена Канье Веста не перестает удивлять своим внешним видом. Бьянка Ченсори проигнорировала дресс-код элитного ресторана Chateau Marmont. Девушка появилась в заведении в кожаном микробюстгалтере.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Канье Вест снова раздел жену

Бьянка в очередной раз нарушила рамки дресс-кода. Жена рэпера появилась в ресторане высокого класса, который требует от гостей одеваться в деловую повседневную одежду, в крохотном черном, кожаном бюстгалтере, который едва прикрывал ее грудь.

Бьянка дополнила свой образ ультракороткими кожаными шортами. Девушку заметили папарацци во время того, как она отдыхала с друзьями.

Эпатажная жена Канье Веста. Фото: BackGrid

Бьянка Ченсори нарушила дресс-код ресторана. Фото: BackGrid

Напомним, Канье Вест собрался на пенсию. А раньше мы писали, что жена Канье Веста появилась на публике без штанов.