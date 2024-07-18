В ресторан без штанів — дружина Каньє Веста знову епатувала публіку
Б'янка Ченсорі знову прийшла на обід зі своїм чоловіком Каньє Вестом в епатажному вбранні. Цього разу зірок бачили в історичному Шато Мармон.
Про це пише Daily Mail.
Каньє Вест знову прийшов у ресторан із напіводягненою дружиною
29-річна австралійська архітекторка вдягнула облягаючий топ, але відмовилась від штанів. Каньє був спортивному костюмі. Відтоді, як вона зустрілася із Каньє, Б’янка продовжувала відверті виходи — і є питання щодо того, чи є вона джерелом ідей, чи просто музою Веста.
Вже кілька місяців Б'янка епатує надвідвертими образами і ризикує отримати максимальне покарання, їй може загрожувати шість місяців в'язниці, штраф до 1000 доларів.
І це не тільки юридичні наслідки, з якими вона може зіткнутися, оскільки ресторатори тепер пообіцяли заборонити і Б'янці, і Каньє входити в їхні заклади після того, як вона вийшла в іншому відвертому вбранні. Епатажна пара прийшла разом повечеряти в місцевий барбекю-ресторан у Лос-Анджелесі, і Б’янка була в крихітному сріблястому топі, який ледве покривав її бюст.
Власники ресторанів були приголомшені та оголосили, що заборонять реперу та його дружині заходити до них, щоб захистити своїх клієнтів і дітей.
Нагадаємо, Каньє Вест зібрався на пенсію. А раніше ми писали, що дружина Каньє Веста шокувала виходом після процедури краси.
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