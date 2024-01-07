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Дружина Каньє Веста знову публічно оголилась на свій день народження

7 січня 2024 20:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дружина Каньє Веста знову публічно оголилась на свій день народження
Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewest/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Б'янка Цензорі разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом відсвяткувала свій 29-й день народження у Лас-Вегасі. Вона обрала дуже відвертий наряд, як робить зазвичай.

Про це пише видання TMZ.

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Дружина відомого репера шокувала всіх своїм мінімалістичним одягом. Б'янка Цензорі на свій день народження вдягла світлу спідницю і чорний бра, який взагалі не прикрив її груди. Їх помітили у Лас-Вегасі.

Канье Вест і Б'янка Цензорі у Лас-Вегасі
Каньє Вест і Б'янка Цензорі у Лас-Вегасі. Фото: TMZ.

Люди навколо здивовано озирилась на пару і були шоковані виглядом дружини Каньє. Натомість дівчину не соромив її образ, навіть навпаки — вона мала радісний вигляд.

У схожому вбранні Б'янка була і в ресторані на свій день народження. Вона щасливо задула свічки на святковому торті і була щасливою.

Канье Вест і Б'янка Цензорі у Лас-Вегасі
Каньє Вест і Б'янка Цензорі у Лас-Вегасі. Фото: TMZ.

Ходять чутки, що такі відверті образи для дівчини обирає Каньє Вест. Її близькі вважають, що чоловік змушує її заради піар-компанії свого нового альбому.

Пара одружилась таємно в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як репер завершив розлучення з Кім Кардаш'ян. З того моменту Б'янка почала з'являтися на публіці майже оголеною.

Раніше Каньє Вест привітав свою епатажну дружину з днем народження.

Нагадаємо, що друзі Б‘янки Цензорі назвали причини приниження її Каньє Вестом.

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