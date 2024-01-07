Дружина Каньє Веста знову публічно оголилась на свій день народження
Б'янка Цензорі разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом відсвяткувала свій 29-й день народження у Лас-Вегасі. Вона обрала дуже відвертий наряд, як робить зазвичай.
Про це пише видання TMZ.
Дружина Каньє Веста знову засвітила голим тілом
Дружина відомого репера шокувала всіх своїм мінімалістичним одягом. Б'янка Цензорі на свій день народження вдягла світлу спідницю і чорний бра, який взагалі не прикрив її груди. Їх помітили у Лас-Вегасі.
Люди навколо здивовано озирилась на пару і були шоковані виглядом дружини Каньє. Натомість дівчину не соромив її образ, навіть навпаки — вона мала радісний вигляд.
У схожому вбранні Б'янка була і в ресторані на свій день народження. Вона щасливо задула свічки на святковому торті і була щасливою.
Ходять чутки, що такі відверті образи для дівчини обирає Каньє Вест. Її близькі вважають, що чоловік змушує її заради піар-компанії свого нового альбому.
Пара одружилась таємно в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як репер завершив розлучення з Кім Кардаш'ян. З того моменту Б'янка почала з'являтися на публіці майже оголеною.
Раніше Каньє Вест привітав свою епатажну дружину з днем народження.
Нагадаємо, що друзі Б‘янки Цензорі назвали причини приниження її Каньє Вестом.
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