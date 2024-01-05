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Друзі Б‘янки Цензорі назвали причини приниження її Кан‘є Вестом

5 січня 2024 11:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Друзі Б‘янки Цензорі назвали причини приниження її Кан‘є Вестом
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/whoopsee.it/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Провокативного репера Каньє Веста звинувачують в "огидній" піар-компанії нового альбому за рахунок знущання над дружиною. Друзі Б‘янки Цензорі розповіли, що артист оголює її не просто так.

Про це пише Daily Mail.

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Каньє Вест не пробачив Б'янку за її непокору

Нещодавно репер опублікував кілька фото своєї дружини Б'янки, на яких вона була практично оголена. Білизна, яка була на ній, практично нічого не прикривала і дівчина мала сумний вигляд.

Друзі Б’янки Цензорі звинували Каньє в поширенні  "сексуально неприйнятних" фотографій дружини і назвали це "огидною" спробою просунути свій новий альбом.

Б'янка Цензорі
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewest/

Проте це не єдина причина такої поведінки репера. Друзі дівчини переконані, що Каньє не пробачив Б’янці її демаршу і спроб відстояти свої кордони.

 Нещодавно дружина в сварці з Каньє змогла успішно постояти за себе, проте чоловік повернув над нею контроль. Тепер він одягає її ще відвертіше, що не на жарт турбує друзів дівчини та її близьких. 

Друзі дівчини переконані, що він робить ці знімки та поширює їх, щоб принизити Б'янку, а також обирає їй образи, щоб вона стала схожою на його колишню Кім Кардаш'ян.

Раніше ми показували оголені світлини дівчини, які поширив Каньє Вест.

Також ми писали, що Каньє Вест заборгував податковій службі понад мільйон доларів.

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