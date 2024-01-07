Любить за інтелект — Каньє Вест привітав свою епатажну дружину з днем народження

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewest

Каньє Вест привітав з Днем народження свою епатажну дружину Б'янку Цензорі. Їй виповнилося 29 років.

Фото коханої та привітання опублікував у своєму Instagram.

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Каньє Вест і Б'янка Цензорі таємно одружилися в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як репер завершив розлучення з Кім Кардаш'ян.

Та стосунки репера з архітекторкою видаються дивними як прихильникам, так і їхньому близькому оточенню. Після одруження з Каньє жінка почала одягатися дуже відверто. Ходили чутки, що вона це робить проти своєї волі — щоб догодити чоловікові.

Проте на день народження коханої репер опублікував фото її обличчя і написав привітання, зробивши акцент на інтелекті жінки, а не на її фігурі, як зазвичай.

"З днем народження найгарнішу суперкультову музу, талановиту мисткиню, що надихає, магістра в області архітектури, людину з високим рівнем IQ, яка була на моєму боці кожного дня, коли половина світу відвернулася. З днем народження найдивовижнішу мачуху наших дітей. Я так сильно люблю тебе. Дякую, що розділяєш життя зі мною", — написав Вест.

Прихиників здивувало, що Каньє обрав таку стриману фотку для привітання Б'янки, проте вже за годину знаменитість почав публікувати нові фото дружини, на яких вона була переважно напівгола.

За чутками, за допомогою занадто відвертих фото Б'янки Цензорі репер намагається підігріти цікавість аудиторії перед виходом його нового музичного альбому.

Нагадаємо, друзі Б‘янки Цензорі назвали причини приниження її Каньє Вестом.

Також ми писали, що Каньє Вест заборгував податковій службі понад мільйон доларів.