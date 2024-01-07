Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Любить за інтелект — Каньє Вест привітав свою епатажну дружину з днем народження arrow

Любить за інтелект — Каньє Вест привітав свою епатажну дружину з днем народження

7 січня 2024 13:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Любить за інтелект — Каньє Вест привітав свою епатажну дружину з днем народження
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewest
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Каньє Вест привітав з Днем народження свою епатажну дружину Б'янку Цензорі. Їй виповнилося 29 років. 

Фото коханої та привітання опублікував у своєму Instagram

Читайте також:

Здивував прихильників незвично стриманим фото

Каньє Вест і Б'янка Цензорі таємно одружилися в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як репер завершив розлучення з Кім Кардаш'ян.

Та стосунки репера з архітекторкою видаються дивними як прихильникам, так і їхньому близькому оточенню. Після одруження з Каньє жінка почала одягатися дуже відверто. Ходили чутки, що вона це робить проти своєї волі — щоб догодити чоловікові. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Проте на день народження коханої репер опублікував фото її обличчя і написав привітання, зробивши акцент на інтелекті жінки, а не на її фігурі, як зазвичай. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

"З днем народження найгарнішу суперкультову музу, талановиту мисткиню, що надихає, магістра в області архітектури, людину з високим рівнем IQ, яка була на моєму боці кожного дня, коли половина світу відвернулася. З днем народження найдивовижнішу мачуху наших дітей. Я так сильно люблю тебе. Дякую, що розділяєш життя зі мною", — написав Вест.

Прихиників здивувало, що Каньє обрав таку стриману фотку для привітання Б'янки, проте вже за годину знаменитість почав публікувати нові фото дружини, на яких вона була переважно напівгола. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

За чутками, за допомогою занадто відвертих фото Б'янки Цензорі репер намагається підігріти цікавість аудиторії перед виходом його нового музичного альбому. 

Нагадаємо, друзі Б‘янки Цензорі назвали причини приниження її Каньє Вестом.

Також ми писали, що Каньє Вест заборгував податковій службі понад мільйон доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі