Жена Канье Веста снова публично обнажилась на свой день рождения

Бьянка Цензори. Фото: instagram.com/kanyewest/

Бьянка Цензори вместе со своим мужем Канье Вестом отпраздновала свой 29-й день рождения в Лас-Вегасе. Она выбрала очень откровенный наряд, как и обычно.

Об этом пишет издание TMZ.

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Жена известного рэпера шокировала всех своей минималистической одеждой. Бьянка Цензори на свой день рождения надела светлую юбку и черный бра, который вообще не прикрыл ее грудь. Их заметили в Лас-Вегасе.

Канье Вест и Бьянка Цензори в Лас-Вегасе. Фото: TMZ.

Люди вокруг изумленно оглянулись на пару и были шокированы видом жены Канье. Девушку же не стыдил ее образ, даже наоборот — она выглядела радостной.

В похожем наряде Бьянка была и в ресторане на свой день рождения. Она счастливо задула свечи на торте и выглядела счастливой.

Канье Вест и Бьянка Цензори в Лас-Вегасе. Фото: TMZ.

Ходят слухи, что такие откровенные образы для девушки выбирает Канье Вест. Ее близкие полагают, что мужчина заставляет ее ради пиар-компании своего нового альбома.

Пара поженилась тайно в декабре 2022 года, только через месяц после того, как рэпер завершил развод с Ким Кардашьян. С того момента Бьянка начала появляться на публике почти обнаженной.

Ранее Канье Вест поздравил свою эпатажную жену с днем рождения.

Напомним, что друзья Бьянки Цензори назвали причины унижения ее Канье Вестом.