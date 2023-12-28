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Дружина хворого Брюса Вілліса привітала його з річницею романтичним фото

28 грудня 2023 09:54
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дружина хворого Брюса Вілліса привітала його з річницею романтичним фото
Емма Хеммінг та Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дружина Брюса Вілліса, Емма Хеммінг, відзначила 16-ту річницю їхнього весілля. На кадрах 45-річна модель та її 68-річний актор ніжно цілують один одного, відпочиваючи у тропіках.

Модель поділилась парою знімків у своєму Instagram.

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Емма, яка розповіла про "почуття провини", яке вона відчувала, вирішуючи проблеми зі здоров’ям свого чоловіка, також написала короткий коментар: "16 років з цим особливим чоловіком. Моя любов і обожнювання до нього тільки зростають".

 

Емма Хеммінг та Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
Емма Хеммінг та Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Актор і модель познайомилися в 2007 році, а зустрічатися почали невдовзі після першого знайомства. Зірка "Кримінального чтива" раніше був одружений з Демі Мур, і їхній союз тривав з 1987 по 2000 рік, і вони залишалися в дружніх стосунках з моменту розставання.

Актори також мають трьох спільних доньок на ім'я Румер, Скаут, і Таллула.

Вілліс почав стосунки з Еммою, і вони провели весільну церемонію на Теркс і Кайкос у 2009 році. Пара створила сім’ю після народження своєї першої доньки на ім’я Мейбл, а в 2014 році вони народили другу дитину Евелін.

Сім'я зірки франшизи "Міцний горішок" оголосила, що він завершив кар'єру актора після того, як у березні минулого року йому поставили діагноз "афазія".

З’ясувалося, що в лютому минулого року у виконавця також діагностували лобно-скроневу деменцію.

 

Емма розповіла про проблеми зі здоров'ям свого чоловіка в інтерв'ю Today і заявила, що життя всієї її сім'ї постраждало від його стану.

"Це важко людині з діагнозом, також важко родині. І це нічим не відрізняється ні для Брюса, ні для мене, ні для наших дівчат. Коли кажуть, що це сімейна хвороба, це дійсно так", — сказала вона.

Далі модель заявила, що дочки навчилися бути більш чуйними, піклуючись про свого батька.

"Це багато чого вчить їх, як піклуватися та любити", — сказала вона.

Нагадаємо, сестра Селін Діон розповіла тривожні подробиці про її стан.

Раніше стало відомо, що рідні Брюса Вілліса не знають, скільки йому залишилось.

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