Жена больного Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной романтическим фото

Эмма Хэмминг и Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Жена Брюса Уиллиса, Эмма Хемминг, отметила 16-ю годовщину их свадьбы. На кадрах 45-летняя модель и ее 68-летний актер нежно целуют друг друга, отдыхая в тропиках.

Модель поделилась парой снимков в своем Instagram.

Читайте также:

Жена Брюса Уиллиса показала семейную идиллию

Эмма, которая рассказала о "чувстве вины", которое она испытывала, решая проблемы со здоровьем своего мужа, также написала краткий комментарий: "16 лет с этим особым мужчиной. Моя любовь и обожание к нему только растут".

Эмма Хэмминг и Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Актер и модель познакомились в 2007 году, а встречаться начали вскоре после первого знакомства. Звезда "Криминального чтива" ранее был женат на Деми Мур, и их союз длился с 1987 по 2000 год, и они оставались в дружеских отношениях с момента расставания.

Актеры также имеют трех общих дочерей по имени Румер, Скаут и Талула.

Уиллис начал отношения с Эммой, и они провели свадебную церемонию на Теркс и Кайкос в 2009 году. Пара создала семью после рождения своей первой дочери Мэйбл, а в 2014 году они родили второго ребенка — Эвелин.

Семья звезды франшизы "Крепкий орешек" объявила, что он завершил карьеру актера после того, как в марте прошлого года ему поставили диагноз "афазия".

Выяснилось, что в феврале прошлого года у исполнителя также была диагностирована лобно-височная деменция.

Эмма рассказала о проблемах со здоровьем своего супруга в интервью Today и заявила, что жизнь всей ее семьи пострадала от его состояния.

"Это тяжело человеку с диагнозом, тоже тяжело семье. И это ничем не отличается ни для Брюса, ни для меня, ни для наших девочек. Когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", — сказала она.

Далее модель заявила, что дочери научились быть более отзывчивыми, заботясь о своем отце.

"Это многому учит их, как заботиться и любить", — сказала она.

Напомним, сестра Селин Дион рассказала тревожные подробности о ее состоянии.

Ранее стало известно, что родные Брюса Уиллиса не знают, сколько ему осталось.