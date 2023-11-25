Донька хворого Брюса Вілліса показала, який вигляд має батько зараз

Брюс Вілліс з донькою. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Актор Брюс Вілліс перестав з'являтися на публіці після того, як стало відомо про його складну хворобу. Середня дочка зірки показала користувачам мережі, який зараз вигляд має її батько.

Фото та відео з Брюсом Віллісом дівчина виклала у соціальній мережі.

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У 2022 року сім'я голлівудського актора підтвердила, що у Брюса Вілліса діагностовано лобово-скроневу деменцію. Тому він завершив кар'єру в кіно.

Скаут Вілліс на честь Дня подяки показала шанувальникам 2-секундний ролик, на якому сидить біля батька та ніжно бере його за руку. Сам Брюс, одягнений у сірий спортивний костюм і теплу шапку, не дивиться в камеру, а у далечінь, і подає руку дочці.

Після середня дочка Вілліса та Мур опублікувала фото з батьком, правда, його обличчя у кадр не потрапило. На знімку Скаут поклала голову на руку тата, що стояв за її спиною.

Шанувальники Брюса дізнаються про його стан лише з невеликих коментарів його дружини чи дітей. А іноді зворушливими фотографіями з батьком діляться у мережі його доньки від першого шлюбу з Демі Мур.

Нагадаємо, хворого Брюса Вілліса вперше побачили після погіршення самопочуття.

Раніше донька хворого Брюса Вілліса зворушила ніжним фото.