Інна Мірошниченко про першу онлайн-зустріч з названою донькою Ангеліною — деталі

Тімур та Інна Мірошниченки. Фото: Instagram/_inna_mi_

Дружина Тімура Мірошниченка Інна поділилася із шанувальниками щемливою історією про перший дзвінок в Zoom із названою донькою Ангеліною, яка проживала за межами України. Для родини телеведучого було нестерпним очікування їх першої реальної зустрічі.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Кохана ведучого Тімура Мірошниченка поділилася спогадами про першу онлайн-зустріч із названою донечкою Ангеліною. Дівчинка з дитинства живе у притулку, однак через війну її евакуювали за кордон. Інна розповіла, що раніше дитина знайомилася з ще однією родиною, яка не забрала її. Мірошниченки дуже переживали за те, щоб дівчинка пішла на контакт, адже вже встигла розчаруватися в дорослих.

"Тепер уявіть, що дитину саджають перед екраном і кажуть "Це Інна і Тімур, розкажи їм, як пройшов твій день". Чи буде бажання говорити? А раптом мовчатиме? Чи скаже "не хочу". Тоді за результатами складуть акт, що знайомство не відбулось, контакт не встановлено. І все", — поділилася Інна.

На щастя, дівчинка була відкритою під час спілкування, і родина Мірошниченків зрозуміла, що ця дитина — їх доля.

"Ангеліна дивиться на нас і питає "Ви приїдете?" Ми одразу в один голос сказали ТАК. Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже "То.. це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?.." — пригадала Інна Мірошниченко.

Між Україною та місцем проживання дівчинки було 3500 км, і родина Мірошниченків через завантаженість чекала 10 днів на зустріч з Ангеліною. Вони дуже переживали через те, що не мали можливості того ж дня привезти її в Україну.

"Ці 10 днів були важким очікуванням для всіх нас.

Бо я не знаю, скільки думок було в голові у дитини… "А раптом і вони не приїдуть?"…Але.. Ми приїхали) це головне", — додала вона.

Названа донечка Тимура та Інни Мірошниченків Ангеліна. Фото: Instagram/_inna_mi_

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченко поділилася, як змінився їхній названий син. А також Інна розповідала, чому не хоче у розпал війни виїжджати за кордон.