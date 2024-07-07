Інна Мірошниченко про першу онлайн-зустріч з названою донькою Ангеліною — деталі

Дружина Мірошниченка розчулила історією про перше знайомство з названою донькою
Дружина Тімура Мірошниченка Інна поділилася із шанувальниками щемливою історією про перший дзвінок в Zoom із названою донькою Ангеліною, яка проживала за межами України. Для родини телеведучого було нестерпним очікування їх першої реальної зустрічі.
Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.
Інна Мірошниченко про названу донечку
Кохана ведучого Тімура Мірошниченка поділилася спогадами про першу онлайн-зустріч із названою донечкою Ангеліною. Дівчинка з дитинства живе у притулку, однак через війну її евакуювали за кордон. Інна розповіла, що раніше дитина знайомилася з ще однією родиною, яка не забрала її. Мірошниченки дуже переживали за те, щоб дівчинка пішла на контакт, адже вже встигла розчаруватися в дорослих.
"Тепер уявіть, що дитину саджають перед екраном і кажуть "Це Інна і Тімур, розкажи їм, як пройшов твій день". Чи буде бажання говорити? А раптом мовчатиме? Чи скаже "не хочу". Тоді за результатами складуть акт, що знайомство не відбулось, контакт не встановлено. І все", — поділилася Інна.
На щастя, дівчинка була відкритою під час спілкування, і родина Мірошниченків зрозуміла, що ця дитина — їх доля.
"Ангеліна дивиться на нас і питає "Ви приїдете?" Ми одразу в один голос сказали ТАК. Бо знали, що це вже назавжди. В цю мить вона трохи відхилилась назад, повернулась до вихователя і каже "То.. це мої мама і тато? У мене тепер є мама і тато?.." — пригадала Інна Мірошниченко.
Між Україною та місцем проживання дівчинки було 3500 км, і родина Мірошниченків через завантаженість чекала 10 днів на зустріч з Ангеліною. Вони дуже переживали через те, що не мали можливості того ж дня привезти її в Україну.
"Ці 10 днів були важким очікуванням для всіх нас.
Бо я не знаю, скільки думок було в голові у дитини… "А раптом і вони не приїдуть?"…Але.. Ми приїхали) це головне", — додала вона.
Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченко поділилася, як змінився їхній названий син. А також Інна розповідала, чому не хоче у розпал війни виїжджати за кордон.
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