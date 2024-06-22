Інна Мірошниченко розповіла, як змінився син після всиновлення

Телеведучий Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошничнка розповіла, як змінився їхній всиновлений син за останній рік. Дружина шоумена зізналася, що шлях був складним, але вартий докладених батьками зусиль.

Про це стало відомо з соціальної мережі Інни Мірошниченко.

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За словами Інни, 22 червня 2023 вони з чоловіком перебували в залі суду, трималися за руки і плакали, тому що суд офіційно оголосив, що Марсель їхній син. Пара не стримувала сліз, бо розуміла, що пройшла дуже складний шлях до мети.

"Плачемо, бо ніхто не вірив у нього до нас. Плачемо, бо знаємо, що зробимо його щасливим! "Це складний випадок, немає ніяких гарантій", казали нам. "Подивитесь на нього за рік…", — відповів тоді Тім. Пройшов цей рік. Усього рік, який зцілив життя! Це феноменальні зміни", — розповіла жінка.

Інна запевняє, що Марсель подолав складні діагнози і за рік у сім’ї майже наздогнав однолітків.

"Він ходить, бігає, їздить на самокаті. З хлопчика, який не мав емоцій і усього боявся, Марс перетворився на хохотуна, який прагне вивчати все беззупинно! Прагне обіймів, біжить, аби поцілували колінку після удару, засинає на грудях батьків. Такі прості речі, які говорять про привʼязаність! Привʼязаність, яку ми будували крок за кроком попри всі складнощі. Цей рік був важким. Але коли ми бачимо результат, то не можемо стримати сліз щастя!", — не стримує емоцій Інна.

Дружина шоумена подякувала Маркселю за те, що той доводить власним прикладом, що дива існують.

"Варто просто щиро любити і відкрити серце одне одному! Вітаємо тебе з річницею в сім’ї Мірошниченків!", — коментує Інна Мірошниченко.

Інна та Тімур Мірошниченки виховують трьох дітей: Мію, Марка та Марселя. Останнього всиновили минулого року. На початку року подружжя розпочали підготовки до усиновлення ще однієї дитини, хоча раніше Інна розповідала, що система дуже уповільнює цей процес.

Нагадаємо, Тімур Мірошниченко зізнався, які складнощі є при всиновленні дитини.