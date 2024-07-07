Инна Мирошниченко о первой онлайн-встрече с дочерью Ангелиной — детали

Тимур и Инна Мирошниченко. Фото: Instagram/_inna_mi_

Жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась с поклонниками щемящей историей о первом звонке в Zoom с названной дочерью Ангелиной, которая проживала за пределами Украины. Для семьи телеведущего было невыносимым ожидание их первой реальной встречи.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Инна Мирошниченко о названной дочери

Возлюбленная ведущего Тимура Мирошниченко поделилась воспоминаниями о первой онлайн-встрече с названной дочкой Ангелиной. Девочка с детства живет в приюте, однако из-за войны ее эвакуировали за границу. Инна рассказала, что раньше ребенок знакомился с еще одной семьей, которая не забрала его. Мирошниченко очень переживали, чтобы девочка пошла на контакт, ведь она уже успела разочароваться во взрослых.

"Теперь представьте, что ребенка сажают перед экраном и говорят "Это Инна и Тимур, расскажи им, как прошел твой день". Будет ли желание говорить? А вдруг будет молчать? Или скажет "не хочу". Тогда по результатам составят акт, что знакомство не состоялось, контакт не установлен. И все", — поделилась Инна.

К счастью, девочка была открыта во время общения, и семья Мирошниченко поняла, что этот ребенок — их судьба.

"Ангелина смотрит на нас и спрашивает "Вы приедете?" Мы сразу в один голос сказали ДА. Потому что знали, что это уже навсегда. В этот момент она немного отстранилась назад, повернулась к воспитателю и говорит "Так.. это мои мама и папа? У меня теперь есть мама и папа?.." — вспомнила Инна Мирошниченко.

Между Украиной и местом жительства девочки было 3500 км, и семья Мирошниченко из-за загруженности ждала 10 дней встречи с Ангелиной. Они очень переживали из-за того, что не имели возможности в тот же день привезти ее в Украину.

"Эти 10 дней были тяжелым ожиданием для всех нас.

Потому что я не знаю, сколько мыслей было в голове у ребенка... "А вдруг и они не приедут?"...Но. Мы приехали) это главное", — добавила она.

Названная дочь Тимура и Инны Мирошниченко Ангелина. Фото: Instagram/_inna_mi_

Напомним, жена Тимура Мирошниченко поделилась, как изменился их названый сын. А также Инна рассказывала, почему не хочет в разгар войны уезжать за границу.