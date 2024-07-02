Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Мірошниченка зізналася, як минає адаптація названої доньки в сім'ї arrow

Дружина Мірошниченка зізналася, як минає адаптація названої доньки в сім'ї

2 липня 2024 12:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Інна Мірошниченко про складнощі адаптації донечки — деталі
Юристка та дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Родина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка тиждень тому удочерила 8-річну дівчинку Ангеліну. Дитина усе своє життя прожила у притулку, а тому їй дуже непросто адаптуватися у нових для неї умовах.

Про це Інна розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Перші дні донечки Мірошниченків у родині

Інна зізналася, що їх названа донечка за тиждень перебування у родині майже нічого не їла. Дружина телеведучого розуміє, що таким чином дитина реагує на стрес та вихід із зони комфорту і старається балувати її смаколиками, але вона від них відмовляється. Інна додала, що дівчинка плаче від питань про їжу.

Донечці Мірошниченків важко адаптуватися
Донька Тимура та Інни Мірошниченків Ангеліна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Родина телеведучого минулого року усиновила хлопчика на ім'я Марсель і розуміє, що діткам непросто адаптуватися до нових умов і їх чекає багато випробувань. Дівчинка нині сильно нервує через тривалі відрядження тата. Інна Мірошниченко пояснює, що Ангеліні потрібен час для того, щоб прийняти нових членів родини та їхні правила. 

"Так, вона мріяла про сімʼю, бо всім розповідали, хто такі мама/тато. Бо діти часто вибували із закладу в сімʼї й всі їх вітали. Тобто сім'я — це щось добре. Але ще це якісь малознайомі люди, які виривають дитину із її зони комфорту (бо це те, до чого дитина звикла), які мають свої правила, порядки, які нічого про тебе не знають і яких не знаєш ти", — додала вона.

Донечці Мірошниченків погано їсть через стрес
Донька Тимура та Інни Мірошниченків Ангеліна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Донечці Мірошниченків звикає до нової родини
Донька Тимура та Інни Мірошниченків Ангеліна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченко поділилася, як змінився їхній названий син. А раніше Мірошниченки вперше назвали ім'я дочки.

діти їжа українські зірки стрес Тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко усиновлення дитини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо