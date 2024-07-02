Інна Мірошниченко про складнощі адаптації донечки — деталі

Юристка та дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Родина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка тиждень тому удочерила 8-річну дівчинку Ангеліну. Дитина усе своє життя прожила у притулку, а тому їй дуже непросто адаптуватися у нових для неї умовах.

Про це Інна розповіла у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Інна зізналася, що їх названа донечка за тиждень перебування у родині майже нічого не їла. Дружина телеведучого розуміє, що таким чином дитина реагує на стрес та вихід із зони комфорту і старається балувати її смаколиками, але вона від них відмовляється. Інна додала, що дівчинка плаче від питань про їжу.

Донька Тимура та Інни Мірошниченків Ангеліна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Родина телеведучого минулого року усиновила хлопчика на ім'я Марсель і розуміє, що діткам непросто адаптуватися до нових умов і їх чекає багато випробувань. Дівчинка нині сильно нервує через тривалі відрядження тата. Інна Мірошниченко пояснює, що Ангеліні потрібен час для того, щоб прийняти нових членів родини та їхні правила.

"Так, вона мріяла про сімʼю, бо всім розповідали, хто такі мама/тато. Бо діти часто вибували із закладу в сімʼї й всі їх вітали. Тобто сім'я — це щось добре. Але ще це якісь малознайомі люди, які виривають дитину із її зони комфорту (бо це те, до чого дитина звикла), які мають свої правила, порядки, які нічого про тебе не знають і яких не знаєш ти", — додала вона.

Донька Тимура та Інни Мірошниченків Ангеліна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Донька Тимура та Інни Мірошниченків Ангеліна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченко поділилася, як змінився їхній названий син. А раніше Мірошниченки вперше назвали ім'я дочки.